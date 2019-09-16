Певица Анастасия Приходько покидает партию Тимошенко: и нет, она не идет в "Квартал"

Украинская певица Анастасия Приходько, которая в прошлом году заявила об уходе со сцены ради карьеры политика, покидает партию Юлии Тимошенко "Батьківщина".

Вопреки шуткам на тему победы Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине, певица не станет пробовать свои силы в "Женском Квартале". Вместо этого, как подчеркнула Приходько на личной странице в Instagram, она снова возвращается на сцену: "Это был тяжелый год, но наши отношения с партией "Батьківщина" подошли к концу! Огромное спасибо Юлии Тимошенко за опыт, за дружбу и поддержку, но я решила двигаться дальше! Да! Я возвращаюсь на сцену..." - заявила артистка, опубликовав совместное фото с политиком.

Напомним, осенью 2018 года Анастасия Приходько удивила поклонников решением оставить музыку. В своем заявлении артистка отмечала, что посвятила творчеству 20 лет и оно стало неотъемлемой частью ее жизни, однако пришло время работать на кардинальными переменами в стране. До этого в своих интервью певица уверяла, что вряд ли когда-либо присоединилась бы к Тимошенко, но после личного знакомства с политиком резко изменила свое мнение.

Позже в интервью изданию theБабель Приходько признавалась, что испытывала массу негатива в соцсетях и не только. Особенно трудно певица было переносить негативную реакцию ее друзей и близких. При всем этом она была уверена, что вскоре даст критикам достойный ответ. Причины, по которым певица решила оставить партию Тимошенко да и политику в целом пока остаются неизвестными.

Ранее Анастасия Приходько и ее супруг Александр сыграли полноценную свадьбу после нескольких лет жизни в браке.

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