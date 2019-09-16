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Певица Анастасия Приходько покидает партию Тимошенко: и нет, она не идет в "Квартал"

Певица вновь изменила планы на будущее

понедельник, 16 сентября 2019, 17:18
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Украинская певица Анастасия Приходько, которая в прошлом году заявила об уходе со сцены ради карьеры политика, покидает партию Юлии Тимошенко "Батьківщина".

Вопреки шуткам на тему победы Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине, певица не станет пробовать свои силы в "Женском Квартале". Вместо этого, как подчеркнула Приходько на личной странице в Instagram, она снова возвращается на сцену: "Это был тяжелый год, но наши отношения с партией "Батьківщина" подошли к концу! Огромное спасибо Юлии Тимошенко за опыт, за дружбу и поддержку, но я решила двигаться дальше! Да! Я возвращаюсь на сцену..." - заявила артистка, опубликовав совместное фото с политиком.

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Это был тяжёлый год, но наши отношения с партией «Батьківщина» подошли к концу! Огромное спасибо @yulia_tymoshenko за опыт, за дружбу и поддержку, но я решила двигался дальше! И отдельное спасибо @alexrbchn и @sergiimitrofanskii Вы настоящие! Да! Я возвращаюсь на сцену... Так что открыты к предложениям, к прессе, к новым проектам.

A post shared by Анастасія Приходько (@prykhodko_official) on

Напомним, осенью 2018 года Анастасия Приходько удивила поклонников решением оставить музыку. В своем заявлении артистка отмечала, что посвятила творчеству 20 лет и оно стало неотъемлемой частью ее жизни, однако пришло время работать на кардинальными переменами в стране. До этого в своих интервью певица уверяла, что вряд ли когда-либо присоединилась бы к Тимошенко, но после личного знакомства с политиком резко изменила свое мнение.

Позже в интервью изданию theБабель Приходько признавалась, что испытывала массу негатива в соцсетях и не только. Особенно трудно певица было переносить негативную реакцию ее друзей и близких. При всем этом она была уверена, что вскоре даст критикам достойный ответ. Причины, по которым певица решила оставить партию Тимошенко да и политику в целом пока остаются неизвестными.

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