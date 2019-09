Певица Анастасия Приходько покидает партию Тимошенко: и нет, она не идет в "Квартал"

Украинская певица Анастасия Приходько, которая в прошлом году заявила об уходе со сцены ради карьеры политика, покидает партию Юлии Тимошенко "Батьківщина".

Вопреки шуткам на тему победы Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине, певица не станет пробовать свои силы в "Женском Квартале". Вместо этого, как подчеркнула Приходько на личной странице в Instagram, она снова возвращается на сцену: "Это был тяжелый год, но наши отношения с партией "Батьківщина" подошли к концу! Огромное спасибо Юлии Тимошенко за опыт, за дружбу и поддержку, но я решила двигаться дальше! Да! Я возвращаюсь на сцену..." - заявила артистка, опубликовав совместное фото с политиком.

Это был тяжёлый год, но наши отношения с партией «Батьківщина» подошли к концу! Огромное спасибо @yulia_tymoshenko за опыт, за дружбу и поддержку, но я решила двигался дальше! И отдельное спасибо @alexrbchn и @sergiimitrofanskii Вы настоящие! Да! Я возвращаюсь на сцену... Так что открыты к предложениям, к прессе, к новым проектам.