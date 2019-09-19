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Ольга Сумская поделилась архивным снимком в бикини: так актриса выглядела 30 лет назад

На снимке актрисе 22 года

четверг, 19 сентября 2019, 14:01
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53-летняя украинская актриса Ольга Сумская, которая недавно вспомнила свое детство в лагере, продолжает ностальгировать.

На этот раз знаменитость показала, как она выглядела чуть больше 30 лет назад. Артистка обнародовала в своем Instagram архивный снимок, сделанный во время летнего отдыха. Ольга позирует в бикини и элегантной шляпе, стоя на пляже. На фотографии Сумской 22 года.

"Немного воспоминаний. 1988 год, Полтава, пляж возле Ворсклы", – написала знаменитость.

Ретро-снимок знаменитости собрал более 17 тысяч лайков и множество восхищенных откликов. Поклонники восхищаются фигурой актрисы, называя ее образцом женственности и красоты.

"Роскошная красавица", "Роксолана наша", "Всегда была красивая - тогда и сейчас. Самая мудрая, достойная и красивая женщина украинского кинематографа", "Модель длинноногая", "Красавица была и есть", "Идол настоящей женственности и красоты", "Какая талия", - восхищаются фанаты в комментариях.

  • Ранее Ольга Сумская призналась, что часто становилась заложницей своей эффектной внешности, а однажды из-за своей красоты даже лишилась роли.
  • В сети показали редкую архивную фотографию, датируемую 1988 годом. На ней изображены еще маленькие принцы Уильям и Гарри, а также их мама - принцесса Диана.

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