Диджей Tiesto женился на молодой подруге и показал первые фото их свадьбы в пустыне

50-летний нидерландский музыкант и продюсер Тейс Вервес, известный во всем мире как Dj Tiesto женился на молодой подруге Аннике Бейкс, с которой у него завязались отношения еще в 2015 году.

В Instagram-профиле музыканта появились первые снимки их свадьбы в пустыне штата Юта. Больше фотографий публикует журнал Vogue.

Согласно источнику, пара обручилась еще в прошлом году. Узаконить свои отношения и отпраздновать свадьбу влюбленные решили в 21 сентября на локации роскошного пятизвездочного курорта Амангири (Юта, США). Поздравить молодоженов пришли 80 гостей.

"Мы оба очень любим Лас-Вегас, поэтому начали искать место там. Но вскоре решили, что все-таки хотим, чтобы это произошло где-то далеко", - рассказал изданию диджей.

Музыкант и его будущая супруга познакомились в одном из ресторанов Нью-Йорка в 2015 году. Спустя три года, во время празднования Дня Благодарения, пара решила обручиться.

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