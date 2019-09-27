Джастин Бибер выбирает костюм для свадьбы: но с такими идеями певца отправляют в цирк

Американский поп-певец Джастин Бибер продолжает активно готовиться к свадьбе с моделью Хейли Болдуин. Впрочем, после того, как пара обручилась, дочь голливудского актера уже сменила фамилию на Бибер. Недавно жених перешел к этапу выбора костюма и стал советоваться с подписчиками в Instagram, предлагая свои варианты. Вот только с такими идеями хитмейкера отправляют в цирк.

На личной странице в соцсети, где за жизнью артиста следят более 100 млн пользователей, Джастин Бибер стал публиковать фотографии нарядов и спрашивать мнения фанов. Насколько серьезно настроен на эти наряды певец, не известно. Но в комментариях под снимками разыгрались настоящие баттлі, в которых участвует и сама Хейли.

Джастин Бибер и Хейли Болдуин начали встречаться еще в 2015 году. Что правда, тогда знаменитости были вместе лишь до 2016 года. Почти два года спустя, в 2018 году, они возобновили отношения, а этим летом обручились.

Как стало известно позже, будущие супруги зарегистрировали брак еще в сентябре 2018 года, после чего модель сменила фамилию на Бибер. Поделившись этой новостью пара также рассказала фанам, что планирует масштабный праздник, но организуют его позже. И вот, согласно предварительной информации, свадьба Бибера и Болдуин состоится уже 30 сентября в Южной Каролине, в связи с чем жених активно готовится к этому событию.

"Не поможете выбрать смокинг для свадьбы из этих трех вариантов", - написал он в Instagram, предложив несколько вариантов на выбор.

Скорее всего, певец просто разыграл поклонников, но в таком случае они вовсе не были готовы к троллингу, потому что восприняли ситуацию чересчур серьезно.

"Джастин, ты же шутишь, правда? Что за ужасные костюмы?", "Парниша, с такими нарядами только в цирк. Прости", "Нет, нет и еще раз нет. Все ужасные. Надеюсь, ты шутишь", "Эй, давай-ка без этих приколов. Ты должен круто выглядеть, а не как клоун, слышишь?" - стали писать певцу в комментариях.

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