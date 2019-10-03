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Мне было стыдно: звезда "Игры престолов" рассказала, как на съемках ее заставляли утягивать грудь

Мэйси Уильямс призналась, какой дискомфорт доставила ей роль Арьи

четверг, 3 октября 2019, 18:37
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В интервью Vogue 22-летняя актриса Мейси Уильямс, сыгравшая Арью Старк в "Игре престолов" с 11 лет, призналась, что на съемках ей приходилось скрывать грудь, перетягивая ее ремнем. Такой опыт девушка назвала "стыдным" и "ужасным".

"Примерно во втором или третьем сезоне мое тело начало созревать, и я стала женственной. Но Арья все еще пыталась замаскироваться под мальчика, - вспоминает Уильямс. - У меня были очень короткие волосы, они постоянно гримировали мой нос, чтобы он казался более широким, и я выглядела очень мужественно. Они также надели этот ремень на мою грудь, чтобы скрыть ее начавшийся рост. Это было ужасно - носить его в течение шести месяцев в году. Мне было немного стыдно".

Теперь Мейси радуется, что может выглядеть более женственно, подчеркивать талию и принимать свое тело таким, каким оно есть. Также девушка призналась, сейчас ее парень, модный агент Рубен Селби, помогает ей с укладкой, и она ценит, что он сопровождает ее на светских раутах, поскольку ей не слишком нравится позировать для фото.

"На красной ковровой дорожке я просто стеснительная маленькая девочка, которая хочет уйти домой", - говорит Уильямс.

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