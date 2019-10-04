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Ани Лорак приехала в Киев и заговорила на украинском

Певица прогулялась по "любимому" городу и получила подарки

пятница, 4 октября 2019, 13:55
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Украинская певица Ани Лорак, которая в последнее время живет и работает в России, приехала в Киев.

Об этом стало известно из микроблога артистки. Исполнительница опубликовала снимки, сделанные в культурном центре столицы - Подоле. "Любимый Киев. Прекрасный Подол", - подписала фото звезда.

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Публикация от Ани Лорак (@anilorak)

Цель своего визита певица не уточнила, однако показала подарки, которые она получила на родине. Возможно, Каролину продолжают поздравлять с днем рождения, который она отметила неделю назад. Напомним, что 27 сентября Ани Лорак исполнился 41 год.

В знак благодарности певица ответила украинским поклонникам на родном языке. "Дякую за поздоровлення", - говорит Ани Лорак на коротком видео в Instagram Stories.

  • Ани Лорак перестала скрывать своего возлюбленного. Артистка приехала на "Новую волну" в Сочи (РФ) не одна, а в компании бойфренда, 26-летнего саундпродюсера Егора Глеба.
  • Бывший муж Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, вскоре после развода с певицей встретил новую любовь. Мужчина показал избранницу в своем Instagram и назвал ее имя.

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