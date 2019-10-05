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Перевернула мое понятие о материнстве: Полякова в день рождения дочери написала трогательный пост

Алисе исполняется 8 лет

суббота, 5 октября 2019, 18:07
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В субботу, 5 октября, день рождения отмечает младшая дочь украинской певицы Оли Поляковой - Алиса. Девочке исполняется 8 лет.

Артистка поздравила своего ребенка, написав трогательный пост на своей странице в Instagram. Певица опубликовала несколько снимков именинницы и рассказала, как изменилась ее жизнь после появления на свет Алисы.

"Моя сладкая кошечка Алиса! Ты появилась в моей жизни, что бы полностью перевернуть мое понятие о материнстве и воспитании, потому что, все что я знала и умела, с тобой не работает, но я учусь. Будь счастлива, моя девочка, здорова и радостна! Люблю тебя котенок", - написала Полякова.

К поздравлениям певицы присоединились ее поклонники и коллеги по шоу-бизнесу. "Характер чувствуется серьезный", - отметила телеведущая Маша Ефросинина. "Оля, поздравляю! Глядя на фото, хочется сказать, девочка с перцем", - написала спортсменка и молодая мама Лилия Подкопаева.

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Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Напомним, что Оля Полякова и ее муж Вадим, которые недавно отпраздновали 15 лет брака, также воспитывают старшую дочь - 14 летнюю Марию.

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