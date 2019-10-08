Доверчивые туристы: Алек Болдуин с семьей стали жертвами мошенников

Звезда фильмов "Тень" и "Миссия невыполнима" Алек Болдуин вместе с женой Хиларией и тремя детьми решил осмотреть Статую Свободы, но стал жертвой мошенников. В своем Instagram 61-летний актер рассказал, что заплатил по 40 долларов за каждый билет, но вместо этого оказался в автобусе, который отправлялся в Нью-Джерси.

"Итак, мы направляемся к парому Стейтен-Айленд. Я и Хилария, два внимательных, сообразительных жителя Нью-Йорка. Дети на буксире. Мы покупаем билеты на "лодочную экскурсию" к Статуе Свободы. Нас везут на автобусе. В Нью-Джерси! Я не шучу. Мы заплатили. Затем изучили билеты. Никто ни разу не упоминал Нью-Джерси! Это афера".

Болдуин опубликовал фотографию своего билета, на котором написано: "Посмотрите на Нью-Йорк с воды". Пунктом назначения действительно оказался городок Либерти (Свобода) в штате Нью-Джерси.

Затем Хилария разместила в Instagram фотографию на палубе парома с Алеком и тремя из четырех их детей. Оказалось, что пара не отказалась от намерения рассмотреть самую известную скульптуру в США, и села на пассажирский паром Стейтен-Айленд, который дает возможность бесплатно увидеть Статую Свободы.

Мошенники уже много лет продают поддельные билеты на экскурсии к Статуе Свободы. В 2015 году газета The Post рассказала, как они взымают с доверчивых туристов до 200 долларов за билет на бесплатный паром Стейтен-Айленд. Примечательно, что аферисты носят официальные куртки туроператора SJQ Sightseeing.

Принятый в 2016 году закон требует, чтобы в Нью-Йорке у продавцов туристических туров была лицензия и форменная одежда, но случаев мошенничества по прежнему много. Только в 2019 году было арестовано четыре торговца поддельными билетами.

Ранее стало известно, что 35-летняя жена Алека Болдуина беременна спустя полгода после потери ребенка.

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