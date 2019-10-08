Запоминаю каждый миг: MONATIK показал драгоценные мгновения с сыновьями

Популярный украинский артист MONATIK редко делится в сети теплыми семейными кадрами. Но на этот раз хитмейкер решил побаловать своих фанов и опубликовал снимки, на которых запечатлен со своими детьми - сыновьями Даней и Платоном.

Соответствующие фото появились на странице артиста в Instagram. Дмитрий снова не показал лица детей - мальчишки запечатлены на снимках со спины.

"Такие драгоценные мгновения. Ничего сегодня не может быть прекрасней, чем твоя семья, которая приезжает к тебе во время тура. Запоминаю каждый миг, секундами каждыми... с Вами... У нас сегодня огромнейший праздник", - написал Монатик.

Артист с сыновьями посетил один из самых известных художественных музеев мира - Галерею Альбертина, который расположен в центре Вены. Там мальчики впервые увидели картины Пикассо, Моне и Дюрера.

Теплые кадры вызвали умиление у поклонников певца. "Самое лучшее, что может быть", "Хороший папочка, очень нравится смотреть на такую нежнятинку", "Вы очень милые", "Когда слова не нужны совсем", - пишут фанаты в комментариях.

Ранее MONATIK признался, что лично видел появление своих детей на свет. И рассказал о своей жене, которую он называет "огромным везением".

MONATIK растрогал обращением к жене в день ее рождения. Певец написал супруге трогательное стихотворение и выложил его в Instagram.

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