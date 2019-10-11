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В Instagram Заворотнюк появился первый пост с момента разговоров о смертельной болезни

К фолловерам звезды обратились ее близкие

пятница, 11 октября 2019, 15:12
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На личной странице актрисы Анастасии Заворотнюк, которой СМИ приписывают сегодня рак головного мозга, появился первый пост за последний месяц. Все это время звезда сериала "Моя прекрасная няня" находится под присмотром врачей и вопреки громким заголовками в прессе, это единственный установленный факт.

В свежем посте к фолловерам Заворотнюк обратились ее родные. Они поблагодарили тех, кто поддерживал все это время актрису и проявил инициативу создать аккаунт в соцсети с проверенной информации о состоянии ее здоровья. Как стало известно далее из публикации, на текущий момент этот аккаунт заблокирован.

"Очень жаль, что такой искренний и массовый единый порыв роботизированная система не смогла переварить! Столько неравнодушных людей к нам присоединилось всего за один день! Увы, восстановить аккаунт пока не удается", - отметили в посте.

Ввиду сложившейся ситуации, информировать поклонников о состоянии здоровья актрисы намерены в ее персональном аккаунте: "Мы приняли решение, что будем продолжать прямо здесь. Любим и благодарим всех наших близких и родных, друзей, коллег и всех неравнодушных за поддержку".

Напомним, достоверно сегодня известен лишь один факт - Анастасия Заворотнюк уже более двух недель действительно находится в одной из клиник Москвы, где ей оказывают услуги. В этом же медучреждении были замечены и ее родные. При этом ни менеджмент актрисы, ни она сама до сих не комментируют события. А уж тем более не подтверждают информацию "анонимных источников" в СМИ об онкологии, осложнениях или неизбежной смерти.

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