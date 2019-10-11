В Instagram Заворотнюк появился первый пост с момента разговоров о смертельной болезни

На личной странице актрисы Анастасии Заворотнюк, которой СМИ приписывают сегодня рак головного мозга, появился первый пост за последний месяц. Все это время звезда сериала "Моя прекрасная няня" находится под присмотром врачей и вопреки громким заголовками в прессе, это единственный установленный факт.

В свежем посте к фолловерам Заворотнюк обратились ее родные. Они поблагодарили тех, кто поддерживал все это время актрису и проявил инициативу создать аккаунт в соцсети с проверенной информации о состоянии ее здоровья. Как стало известно далее из публикации, на текущий момент этот аккаунт заблокирован.

"Очень жаль, что такой искренний и массовый единый порыв роботизированная система не смогла переварить! Столько неравнодушных людей к нам присоединилось всего за один день! Увы, восстановить аккаунт пока не удается", - отметили в посте.

Ввиду сложившейся ситуации, информировать поклонников о состоянии здоровья актрисы намерены в ее персональном аккаунте: "Мы приняли решение, что будем продолжать прямо здесь. Любим и благодарим всех наших близких и родных, друзей, коллег и всех неравнодушных за поддержку".

Напомним, достоверно сегодня известен лишь один факт - Анастасия Заворотнюк уже более двух недель действительно находится в одной из клиник Москвы, где ей оказывают услуги. В этом же медучреждении были замечены и ее родные. При этом ни менеджмент актрисы, ни она сама до сих не комментируют события. А уж тем более не подтверждают информацию "анонимных источников" в СМИ об онкологии, осложнениях или неизбежной смерти.

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