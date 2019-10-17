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Друзья Анастасии Заворотнюк рассказали о ее состоянии после операции

Вопреки слухам, актриса идет на поправку

четверг, 17 октября 2019, 12:47
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После операции в одной из частных клиник Москвы актрисе Анастасии Заворотнюк стало значительно лучше. После заметных улучшений звезду сериала "Моя прекрасная няня" перевели в другое медучреждение, где она будет проходить реабилитацию.

Об этом пишет "Комсомольская правда", ссылаясь на слова приятелей актрисы, которая уже около месяца находится под присмотром врачей. СМИ приписывают Анастасии Заворотнюк рак головного мозга, хотя семья знаменитости подтвердила лишь тот факт, что она проходит курс лечения. Других подробностей о недуге Заворотнюк нет, а все приписанные прессой диагнозы ее родных опровергли.

Как рассказали изданию собеседники, болезнь Анастасии Заворотнюк проявила себя неожиданно. За год до беременности актриса якобы проходила полное обследование и врачи не нашли никаких противопоказаний. Сейчас же медикам стало понятно, что опухоль была настолько мала, что ее просто не смогли разглядеть.

Напомним, из-за ажиотажа в прессе вокруг здоровья артистки ее коллеги и родные создали в Instagram отдельный аккаунт, в котором делятся новостями и опровергают фейки в СМИ.

  • Актриса Анастасия Заворотнюк уже около трех недель находится в одной из клиник Москвы, где ей оказывают услуги. В этом же медучреждении были замечены и ее родные. Несмотря на отсутствие официальной информации, комментариев родных или представителей знаменитости, СМИ приписывают ей рак головного мозга, некоторые напрямую утверждают, что актриса обречена.
  • В свою очередь, родственники и коллеги Заворотнюк уже неоднократно просили поклонников и журналистов не спекулировать на здоровье и существующей информации в СМИ.
  • Читайте также на The Lime подборку самых громких слухов о здоровье и лечении Анастасии Заворотнюк, которым не стоит верить.

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