Кейтлин Дженнер и Канье Уэста высмеяли в популярном шоу: зрители не оценили шутку

Американского комика Майкла Че обвинили в трансофобии: в шоу "Субботним вечером в прямом эфире" он высмеял Канье Уэста, заодно поиздевавшись над тем, как отец моделей Кайли и Кендалл Дженнер Брюс стал транс-женщиной по имени Кейтлин.

"Сначала я думал, что Канье сходит с ума… и теперь я чувствую, что с ним все хорошо, он просто превращается в старую белую леди, - цитирует комика издание Mirror. - Я имею в виду, он был одним из самых крутых черных парней на земле. Теперь он показывается на мероприятиях в спортивных штанах и ортопедических кроссовках, слушает [саксофониста] Кенни Джи и пытается заставить черных людей полюбить Трампа. Сколько нам еще ждать, когда этот парень изменит свое имя на Кэти?"

Намекнув на то, что Канье Уэст несколько лет назад купил особняк в Калабасасе, Че добавил: "Теперь вы можете подумать, что я сумасшедший, но около пяти лет назад был парень по имени Брюс Дженнер, и он переехал в Калабасас…"

Зрителям шутка Че пришлась не по вкусу: в зале были слышны стоны и громкое протяжное "неееет".

После выпуска в Твиттере тут же поднялась волна возмущения. Один зритель написал: "Майкл Че только что унизил Кейтлин Дженнер в эфире ради шутки. В чем шутка? Подразумевается, что Канье Уэст - это транс. Чувак, это гребаный ад".

Другой пользователь написал прямо: "Трансфобия не смешная".

Неудачная шутка Че появилась в эфире в преддверии 70-летия Кейтлин Дженнер 28 октября.

Ранее Кейтлин Дженнер пошутила о смене пола и похвасталась дочерьми-моделями. Бывший отец семейства Дженнер-Кардашьян не стесняется шуток ниже пояса.

Канье Уэст удивил сеть эксцентричным интервью. В нем он назвал себя будущим президентом США и величайшим артистом среди ныне живущих.

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