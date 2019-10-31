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Ким Кардашьян показала всех своих детей на одном фото

Снимок был сделан во время недавнего визита в Армению

четверг, 31 октября 2019, 18:03
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Американская супермодель и телеведущая Ким Кардашьян, которая недавно отпраздновала свое 39-летие, поделилась в Instagram уникальными семейными снимками.

На одном из кадров знаменитость запечатлена со своими четырьмя детьми - шестилетней Норт, трехлетним Сейнтом, годовалой Чикаго и младшеньким Псалмом, который появился на свет в мае этого года.

Все они одеты в закрытую черную одежду, на фоне которой блестят массивные украшения. Снимок был сделан во время недавнего визита в Армению.

"Эта фотография с детьми была сделана в этом месяце в Армении", - написала под снимком телезвезда.

Во время этой поездки Ким крестила своих детей, а также вместе с сестрой Кортни сама прошла священный обряд. Как известно, Ким Кардашьян - наполовину армянка.

  • Ранее Ким Кардашьян объяснила странное имя младшего сына. Как оказалось, религиозное имя мальчику дал Канье Уэст. Этим рэпер хотел отобразить духовность своей семьи.
  • Телезвезда также вспомнила, как перед родами первой дочери Норд Уэст в 2013 году решила привести себя в порядок - сделать маникюр и восковую депиляцию. Ким не испугала даже преэклампсия, которая могла вызвать осложнения при родах.

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