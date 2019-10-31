Ким Кардашьян показала всех своих детей на одном фото

Американская супермодель и телеведущая Ким Кардашьян, которая недавно отпраздновала свое 39-летие, поделилась в Instagram уникальными семейными снимками.

На одном из кадров знаменитость запечатлена со своими четырьмя детьми - шестилетней Норт, трехлетним Сейнтом, годовалой Чикаго и младшеньким Псалмом, который появился на свет в мае этого года.

Все они одеты в закрытую черную одежду, на фоне которой блестят массивные украшения. Снимок был сделан во время недавнего визита в Армению.

"Эта фотография с детьми была сделана в этом месяце в Армении", - написала под снимком телезвезда.

Во время этой поездки Ким крестила своих детей, а также вместе с сестрой Кортни сама прошла священный обряд. Как известно, Ким Кардашьян - наполовину армянка.

Ранее Ким Кардашьян объяснила странное имя младшего сына. Как оказалось, религиозное имя мальчику дал Канье Уэст. Этим рэпер хотел отобразить духовность своей семьи.

Телезвезда также вспомнила, как перед родами первой дочери Норд Уэст в 2013 году решила привести себя в порядок - сделать маникюр и восковую депиляцию. Ким не испугала даже преэклампсия, которая могла вызвать осложнения при родах.

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