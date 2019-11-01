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Голливудская дива и бедуин: Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас восхитили нарядами на Хэллоуин

Пара выбрала для Хэллоуина образы Джин Харлоу и Лоуренса Аравийского

пятница, 1 ноября 2019, 13:44
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50-летняя Кэтрин Зета-Джонс и 75-летний Майкл Дуглас отпраздновали Хэллоуин 2019 на ежегодном благотворительном вечере в Нью-Йорке. На вечеринку пара пришла в роскошных нарядах: Кэтрин выбрала образ голливудской иконы Джин Харлоу, а ее муж облачился в бедуинские одежды разведчика Томаса Лоуренса, героя культового фильма 1962 года "Лоуренс Аравийский".

Поскольку темой вечера стал "Призрачный Голливуд - Золотой Век", образы супруги подобрали идеально. Чтобы перевоплотиться в трагически скончавшуюся в 1937 году актрису Джин Харлоу, Зета-Джонс надела платиновый парик, расшитое сверкающими камнями платье с глубоким декольте и ниспадающее боа. В похожем наряде Харлоу блистала в комедии 1933 года "Обед в восемь".

Майкл Дуглас также отлично справился с образом Лоуренса, которого в оскароносном фильме 1962 года сыграл Питер О’Тул. Узнать актера в белом платке и золотом обруче не так уж просто.

  • Звание Королевы Хэллоуина в очередной раз подтвердила супермодель Хайди Клум. В этом году она перевоплотилась в пугающего гуманоида.
  • В 2019 году на Хэллоуин многие звезды решили переодеваться друг в друга. Вот, чьи костюмы впечатлили нас больше всего.

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