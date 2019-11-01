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Не та мама, с которой мы выросли: дети Деми Мур рассказали об алкоголизме актрисы

С 40 до 50 лет у Деми был срыв, причинивший ее дочерям немало боли

пятница, 1 ноября 2019, 18:52
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56-летняя Деми Мур рассказала о борьбе с алкогольной зависимостью в мемуарах "Наизнанку", а ее дочери Румер и Таллула Уиллис вспомнили о ее болезни в предстоящем выпуске шоу Джады Пинкетт Смит "Red Table".

"Было похоже, будто солнце зашло, и появилось чудовище, - говорит 25-летняя Талулла в коротком видео, опубликованном изданием People. - Помню, как у меня возникала тревога, когда я видела, что ее глаза немного закрываются во время разговора. Еще она была намного более ласковой со мной, когда не была трезвой".

31-летняя Румер назвала эту ситуацию неприятной, а Таллула продолжила рассказывать, что в состоянии алкогольного опьянения ее мама начинала вести себя по-детски.

"Я помню, как была очень расстроена и относилась к ней как к ребенку, разговаривала с ней как с ребенком. Это была не та мама, с которой мы выросли", - вспоминает она.

Сама Мур в сентябрьском выпуске "Harper's Bazaar" дала откровенное интервью Лене Данэм, признавшись, что начала пить в 40 лет, и вернулась к трезвому образу жизни в 50.

  • Деми Мур рассказала, что в возрасте 15 лет стала жертвой изнасилования. Преступник утверждал, что заплатил ее матери 500 долларов.
  • Сын Майкла Дугласа сделал скандальное признание: в детстве отец просил его разносить марихуану на вечеринках. Позже Кэмерон Дуглас неоднократно попадал в неприятности из-за наркотиков.

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