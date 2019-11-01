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Отдалились друг от друга: актер сериала "Беверли-Хиллз" сообщил о разводе с женой

Супруги прожили в браке 9 лет

пятница, 1 ноября 2019, 16:33
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Американский актер Йен Зиринг, который известен по роли Стива Сандерса в культовом сериале "Беверли-Хиллз 90210", разводится со своей женой Эрин Людвиг.

Об этом 55-летний артист сообщил на своей странице в Instagram. Он назвал причину расставания с супругой, а также поделился своими эмоциями.

"С тяжелым сердцем рассказываю вам о том, что мы с Эрин расстаемся. С нашими напряженными графиками работы мы были слишком заняты и за последние несколько лет отдалились друг от друга", - написал Йен, прикрепив к посту фото с изображением двух ангелочков.

При этом Зиринг называет бывшую возлюбленную "невероятной женщиной" и "лучшей мамой".

"Просим вас уважать нашу личную жизнь в это трудное время. Сейчас мы сконцентрированы на том, что важно для нас и наших девочек", - добавил актер.

Для Зиринга это был второй брак. В первый раз Йен женился в 1997 году на Никки Шиллер. Спустя пять лет супруги развелись, указав причиной "непримиримые разногласия".

С Эрин актер познакомился в 2009 году, когда Людвиг работала медсестрой. 28 мая 2010-го пара поженилась. Через год у пары родилась дочь Миа, а через два года на свет появилась их вторая дочь Пенна.

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