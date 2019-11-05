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Дэнни Трехо рассказал, как ему удалось бросить пить и оставаться трезвым больше 50 лет

Воспоминания о прошлом и трезвые люди отбивают у актера желание выпить

вторник, 5 ноября 2019, 18:30
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Дэнни Трехо не пьет и не принимает запрещенных наркотиков уже 51 год. О том, как ему удается сохранять трезвость, актер Мачете рассказал изданию Variety.

В 1969 году Трехо отбывал срок в калифорнийской тюрьме, где начал посещать собрания Анонимных Алкоголиков. Этот опыт не был для него новым: впервые на встречу он попал, когда ему было всего 15 лет.

"Они говорили, что если вы оставите Анонимных Алкоголиков или Анонимных Наркоманов, вы умрете, сойдете с ума или отправитесь в тюрьму. И я это подтверждаю. Каждый раз, когда я уходил, я отправлялся в тюрьму", - вспоминает он.

Сегодня Трехо уверен, что решение регулярно посещать АА спасло ему жизнь.

"Это было похоже на пробуждение. Поэтому, когда я вышел из тюрьмы, я продолжил ходить на встречи", - говорит он.

Трехо зарабатывал на жизнь случайными подработками, попутно выступая как консультант по наркотикам в сообществе АА и АН. Он никогда не мечтал стать актером, но когда один из сценаристов боевика 1985 года "Поезд-беглец" пригласил его обучать Эрика Робертса для боевых сцен, его потенциал заметил режиссер Андрей Кончаловский. Так Трехо стал одним из самых плодовитых актеров Голливуда, получив более 300 ролей.

"Все хорошее, что случилось со мной, - прямой результат помощи кому-то еще, - говорит он. - Так я живу".

Независимо от того, насколько он занят, он остается рядом с сообществом АА и выступает на встречах.

"Я искренне верю, что трезвость и чистота зависят от вашей системы поддержки, - говорит Трехо. - Если я еду по улице с кем-то чистым и трезвым, и говорю: "Боже, мужик, я бы сейчас выкурил косяк или выпил пива", этот парень скажет: "Эй, подожди минуту, давай пойдем на встречу". Я окружаю себя чистыми и трезвыми людьми".

Трехо говорит, что в последний раз желание выпить или принять наркотики посещало его 10 лет назад, но если однажды эта мысль придет ему в голову, он знает, что нужно вспомнить прошлое.

"Когда я думаю о наркотиках… я думаю о необходимости принять душ с 50 мужиками в тюрьме, - говорит Трехо. - Я больше не хочу этого делать. Не хочу, чтобы кто-то говорил: "Эй, наклонись и раздвинь их". Вот что наркотики значат для меня".

  • Еще больше откровений Дэнни Трехо читайте в его интервью для Lime. На фестивале Comic Con Ukraine 2019 актер рассказал нам о своем нелегком прошлом и увлекательном настоящем.

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Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: Дэнни Трехо

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