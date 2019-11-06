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Вот, в кого такая дочь: Настя Каменских показала свою маму

Свою публикацию певица приурочила ко дню рождению родного человека

среда, 6 ноября 2019, 13:20
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Украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, поделилась с поклонниками редким снимком своей мамы.

Фото родного человека исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram. Свою публикацию артистка приурочила ко дню рождению Лидии Петровны.

"Мое солнышко, моя мама! Я поздравляю тебя с днем твоего рождения, и, пожалуйста, оставайся такой же красивой и такой же веселой, какая ты есть. А все остальное мы организуем", - написала Каменских.

Поклонники певицы присоединились к поздравлениям, а также отметили, что Настя унаследовала от мамы все самое лучшее, в частности ее кудрявые волосы.

"Ваша мама - красавица", "У красивой женщины такая красивая мама", "Так вот, в кого вы такая красивая с безумно красивыми кучеряшками", "Какая красивая. Вот,в кого дочь", "Красивая женщина", "Теперь понятно в кого Настя такая красавица, вся в маму", - пишут подписчики Каменских.

  • Ранее Настя Каменских устроила сексуальные танцы прямо на пляже. Этот момент певица сняла на видео, а ролик выложила в своем Instagram.
  • Также смотрите на The Lime клип Насти Каменских к треку Elefante. Новая песня NK - микс украинских мотивов с бодрыми ритмами Латинской Америки. Клип к нему - сплошные метаморфозы в стиле Mozgi Entertainment. Кстати, без Потапа в клипе тоже не обошлось.

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