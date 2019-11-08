Ким Кардашьян поделилась секретом безопасности в соцсетях: ее совет пригодится каждому

Ким Кардашьян - одна из самых популярных людей в Instagram. Количество ее подписчиков превышает 151 миллион, а за одну спонсорскую публикацию она получает около 500 000 долларов. Но после ограбления в Париже в 2016 году звезда реалити-шоу и бизнес-вумен изменила свое поведение в соцсетях, о чем рассказала на конференции DealBook от издания The New York Times.

По словам Кардашьян, с 2016 года она никогда не публикует истории в Instagram в режиме реального времени.

"Плохой опыт, который я получила при ограблении, показал мне, что люди действительно знали каждый мой шаг. Они знали, что у меня есть, знали, где я была, что делала. Это действительно изменило то, что я публикую", - говорит Кардашьян.

Напомним, что Кардашян ограбили под дулом пистолета в арендованном роскошном особняке в Париже. Женщину связали, забрав у нее драгоценности на сумму 11 миллионов долларов. Теперь Ким не публикует видео в режиме реального времени, чтобы недоброжелатели не смогли отслеживать ее местоположение.

"Для большей конфиденциальности я могу что-нибудь снять, а потом опубликовать через 30 минут, когда покину это место", - объясняет звезда.

Кардашьян также рассказала, что общалась с руководителями Instagram и Facebook, чтобы обсудить влияние социальных сетей на психическое здоровье пользователей. В частности, она поддержала идею удаления функции "лайк".

"Удаление лайков из Instagram было бы очень полезно для людей. Я надеюсь, что они действительно внесут некоторые изменения, чтобы сделать это место более дружелюбным", - сказала она.

Дженнифер Энистон тем временем призналась, зачем на самом деле завела свой популярный Instagram. Появление актрисы в социальных сетях было стратегическим шагом.

Украинскому певцу Melovin также пришлось стать менее открытым для знакомых и фанатов. Он поделился неприятной историей, которая произошла с ним после нагрянувшей славы.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.