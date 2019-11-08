RU  UA

Лайм

Ким Кардашьян поделилась секретом безопасности в соцсетях: ее совет пригодится каждому

Звезда не допускает, чтобы люди отслеживали каждый ее шаг в режиме реального времени

пятница, 8 ноября 2019, 12:38
читати статтю українською

Ким Кардашьян - одна из самых популярных людей в Instagram. Количество ее подписчиков превышает 151 миллион, а за одну спонсорскую публикацию она получает около 500 000 долларов. Но после ограбления в Париже в 2016 году звезда реалити-шоу и бизнес-вумен изменила свое поведение в соцсетях, о чем рассказала на конференции DealBook от издания The New York Times.

По словам Кардашьян, с 2016 года она никогда не публикует истории в Instagram в режиме реального времени.

"Плохой опыт, который я получила при ограблении, показал мне, что люди действительно знали каждый мой шаг. Они знали, что у меня есть, знали, где я была, что делала. Это действительно изменило то, что я публикую", - говорит Кардашьян.

Напомним, что Кардашян ограбили под дулом пистолета в арендованном роскошном особняке в Париже. Женщину связали, забрав у нее драгоценности на сумму 11 миллионов долларов. Теперь Ким не публикует видео в режиме реального времени, чтобы недоброжелатели не смогли отслеживать ее местоположение.

"Для большей конфиденциальности я могу что-нибудь снять, а потом опубликовать через 30 минут, когда покину это место", - объясняет звезда.

Кардашьян также рассказала, что общалась с руководителями Instagram и Facebook, чтобы обсудить влияние социальных сетей на психическое здоровье пользователей. В частности, она поддержала идею удаления функции "лайк".

"Удаление лайков из Instagram было бы очень полезно для людей. Я надеюсь, что они действительно внесут некоторые изменения, чтобы сделать это место более дружелюбным", - сказала она.

  • Дженнифер Энистон тем временем призналась, зачем на самом деле завела свой популярный Instagram. Появление актрисы в социальных сетях было стратегическим шагом.
  • Украинскому певцу Melovin также пришлось стать менее открытым для знакомых и фанатов. Он поделился неприятной историей, которая произошла с ним после нагрянувшей славы.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Хотели быть вместе: лучшая подруга Уитни Хьюстон рассказала о романе с покойной певицей

Личная жизнь Уитни Хьюстон. Лучшая подруга Уитни Хьюстон Робин Кроуфорд призналась в романтической связи с певицей.

Могу себе позволить: Даша Астафьева показала роскошные формы в откровенном корсете

Украинская певица и модель Даша Астафьева похвасталась роскошным телом в новой фотосессии.

Эшли Грэм раскрыла пол своего первенца: кого ждет известная plus-size модель

Беременная американская plus-size модель Эшли Грэм призналась, что у нее родится мальчик.

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: