RU  UA

Лайм

Моя звезда: Alekseev больше не скрывает чувств к солистке "ВИА Гры"

Певец показал романтические снимки с любимой

суббота, 9 ноября 2019, 10:03
читати статтю українською

Украинский певец Alekseev (Никита Алексеев), который не любит пускать поклонников за кулисы своей личной жизни, решил сделать исключение.

На своей странице в Instagram исполнитель опубликовал романтические снимки со своей возлюбленной, новой солисткой "ВИА Гры" Ульяной Синецкой. Правда, возможность комментировать певец отключил.

Судя по геолокации, снимки сделаны в Екатеринбурге (Россия). Влюбленные запечатлены в теплой одежде на фоне ночного города. Никита и Ульяна с удовольствием позируют перед камерой и не скрывают трепетных чувств друг к другу. "Моя звезда", - нежно подписал кадры певец.

Напомним, что впервые о романе артистов заговорили в апреле этого года. Тогда в сеть просочились снимки пары с совместного отдыха в Италии. А в июне Никита и Ульяна впервые вместе появились на премии российского телеканала МУЗ-ТВ.

Алексеев и Синецкая познакомились на "Новой Фабрике звезд", где исполнили песню "Чувствую душой". Уже тогда поклонники заметили, что между ними появилась искра.

Влюбленные предпочитают не афишировать свои отношения и почти не делятся совместными снимками в Instagram. "Я все равно не готов делиться самым сокровенным", - признается Никита.

  • Экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова подтвердила роман с 27-летнийм латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, который общественность обсуждает уже не первый месяц. Певица показала совместное фото с любимым, которое сопроводила чувственными строками.
  • Солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицка рассказала о своей личной жизни. Певица призналась, что недавно у нее завязались романтические отношения с иностранцем.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Ей точно 53? Холли Берри поразила фанов безупречным прессом

53-летняя актриса Холли Берри показала результат своих тренировок - рельефный пресс.

Перемены не только в личной жизни: Ани Лорак сменила прическу

Певица Ани Лорак обрезала челку и стала выглядеть еще моложе.

Мать Бритни Спирс причастна к смерти подростка? О чем более 40 лет молчит семья знаменитости

Мать погибшего ребенка называет инцидент несчастным случаем

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: