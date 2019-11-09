Моя звезда: Alekseev больше не скрывает чувств к солистке "ВИА Гры"

Украинский певец Alekseev (Никита Алексеев), который не любит пускать поклонников за кулисы своей личной жизни, решил сделать исключение.

На своей странице в Instagram исполнитель опубликовал романтические снимки со своей возлюбленной, новой солисткой "ВИА Гры" Ульяной Синецкой. Правда, возможность комментировать певец отключил.

Судя по геолокации, снимки сделаны в Екатеринбурге (Россия). Влюбленные запечатлены в теплой одежде на фоне ночного города. Никита и Ульяна с удовольствием позируют перед камерой и не скрывают трепетных чувств друг к другу. "Моя звезда", - нежно подписал кадры певец.

Напомним, что впервые о романе артистов заговорили в апреле этого года. Тогда в сеть просочились снимки пары с совместного отдыха в Италии. А в июне Никита и Ульяна впервые вместе появились на премии российского телеканала МУЗ-ТВ.

Алексеев и Синецкая познакомились на "Новой Фабрике звезд", где исполнили песню "Чувствую душой". Уже тогда поклонники заметили, что между ними появилась искра.

Влюбленные предпочитают не афишировать свои отношения и почти не делятся совместными снимками в Instagram. "Я все равно не готов делиться самым сокровенным", - признается Никита.

Экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова подтвердила роман с 27-летнийм латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, который общественность обсуждает уже не первый месяц. Певица показала совместное фото с любимым, которое сопроводила чувственными строками.

Солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицка рассказала о своей личной жизни. Певица призналась, что недавно у нее завязались романтические отношения с иностранцем.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.