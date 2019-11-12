Очень важное событие для нас: участник группы Mozgi объявил о скором пополнении в семье

Солист украинской группы Mozgi Дядя Вадя (настоящее имя - Вадим Федоров) во второй раз станет отцом. Супруга 39-летнего музыканта подарит ему дочь.

О скором пополнении в семье певец рассказал в интервью каналу "Украина". По словам исполнителя, радостное событие произойдет в 2020 году.

"В следующем году я ожидаю пополнения в своей семье. Мы с супругой ожидаем рождение ребенка, это очень важное событие для нас в 2020 году", - признался музыкант.

Дядя Вадя вместе с супругой также воспитывают сына Алексея. Кстати, мальчик уже предложил родителям несколько имен для сестренки.

"Если она будет кричать, когда родится, мы назовем ее Арина, а если будет спать все время – Соня, Софочка", - сказал сын музыканта.

Украинский ведущий и комментатор Евровидения Тимур Мирошниченко, который готовится во второй раз стать отцом, рассекретил пол будущего малыша.

Жена Алека Болдуина, 35-летняя Хилария, сообщила в Instagram печальную новость: через 7 месяцев после первого выкидыша она снова потеряла ребенка.

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