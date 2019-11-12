Украинский музыкант сообщил о внезапной смерти родного человека

Украинский музыкант, экс-участник группы "Танок на Майдані Конго" Эдуард Приступа (Диля) рассказал о семейной утрате - из жизни ушел его отец.

Об этом певец сообщил на своей странице в Instagram. По словам музыканта, накануне они отмечали праздник, а на следующее утро папы не стало.

"Прощай мой любимый джазмен, гуру, критик, шахматист, математик, любящий папа, замечательный футболист, невероятно прекрасный музыкант и преподаватель! Ты очень любил Украину, украинский язык, волновался за наше будущее... Вчера для тебя написал музыку, но ты ее услышишь уже на небесах. Вчера мы еще общались и ты передавал привет девочкам... Люблю тебя. Покойся с миром! Царство небесное!", - написал Диля.

Напомним, что ранее Диля поборол страшную болезнь. В феврале 2016 года музыкант объявил, что у него диагностировали онкологию. Через некоторое время его успешно прооперировали. И уже в марте того же года Эдуард сообщил радостную новость - ему удалось вылечиться от рака.

А в октябре 2017 года наладилась и личная жизнь певца - Приступа женился во второй раз. Спустя год у пары родилась дочь Даяна.

Чемпионка по художественной гимнастике Анна Ризатдинова, которая является фавориткой проекта "Танці з зірками", сообщила в Instagram о смерти родного человека.

Трагедия произошла и в семье украинского хореографа и судьи "Танців з зірками" Влада Ямы. В июле ушла из жизни бабушка танцора.

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