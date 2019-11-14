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На концерте "НеАнгелов" зритель романтично сделал предложение своей любимой: видео трогательного момента

Слава и Виктория помогли влюбленному поклоннику

четверг, 14 ноября 2019, 10:01
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На концерте популярной украинской группы "НеАнгелы" в Виннице произошел интересный момент: один из фанатов сделал предложение руки и сердца своей девушке прямо на сцене.

Видео трогательного момента опубликовала в Instagram одна из участниц дуэта - Виктория Смеюха. На кадрах ролика видно, как молодой человек поднялся на сцену и на глазах у сотен зрителей встал на одно колено и попросил любимую выйти за него замуж.

"10 дней назад я разместила пост о том, что некоторые двери в нашей жизни открываются в самый неожиданный, но при этом подходящий момент. В тот день мой пост натолкнул жителя Винницы на самое серьезное решение в жизни мужчины! Сегодня 13 ноября в туре под названием "13" на одну счастливую семью стало больше. Вам не кажется, что все не случайно, мои ангелы?! Совет да любовь новой семье! P.S: Рада быть проводником этого важного события в жизни", - написала Виктория.

Отметим, что "НеАнгелы" не первый раз вдохновляют поклонников на романтические поступки. Так, два года назад похожий момент произошел на концерте дуэта в Чернигове. Молодой человек поднялся на сцену и сделал предложение своей возлюбленной.

  • Ранее группа "НеАнгелы" презентовала лирик-видео на песню "Скучаю" из нового альбома "13". Композицию исполняет только Слава Каминская.
  • Слава Каминская встревожила поклонников, опубликовав снимок, на котором она запечатлена под капельницей. Певица сообщила, что она заболела на гастролях и с трудом выходила на сцену. А концерт в Кривом Роге отпела "из последних сил".

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