На концерте "НеАнгелов" зритель романтично сделал предложение своей любимой: видео трогательного момента

На концерте популярной украинской группы "НеАнгелы" в Виннице произошел интересный момент: один из фанатов сделал предложение руки и сердца своей девушке прямо на сцене.
Видео трогательного момента опубликовала в Instagram одна из участниц дуэта - Виктория Смеюха. На кадрах ролика видно, как молодой человек поднялся на сцену и на глазах у сотен зрителей встал на одно колено и попросил любимую выйти за него замуж.
"10 дней назад я разместила пост о том, что некоторые двери в нашей жизни открываются в самый неожиданный, но при этом подходящий момент. В тот день мой пост натолкнул жителя Винницы на самое серьезное решение в жизни мужчины! Сегодня 13 ноября в туре под названием "13" на одну счастливую семью стало больше. Вам не кажется, что все не случайно, мои ангелы?! Совет да любовь новой семье! P.S: Рада быть проводником этого важного события в жизни", - написала Виктория.
Отметим, что "НеАнгелы" не первый раз вдохновляют поклонников на романтические поступки. Так, два года назад похожий момент произошел на концерте дуэта в Чернигове. Молодой человек поднялся на сцену и сделал предложение своей возлюбленной.
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