На концерте "НеАнгелов" зритель романтично сделал предложение своей любимой: видео трогательного момента

На концерте популярной украинской группы "НеАнгелы" в Виннице произошел интересный момент: один из фанатов сделал предложение руки и сердца своей девушке прямо на сцене.

Видео трогательного момента опубликовала в Instagram одна из участниц дуэта - Виктория Смеюха. На кадрах ролика видно, как молодой человек поднялся на сцену и на глазах у сотен зрителей встал на одно колено и попросил любимую выйти за него замуж.

"10 дней назад я разместила пост о том, что некоторые двери в нашей жизни открываются в самый неожиданный, но при этом подходящий момент. В тот день мой пост натолкнул жителя Винницы на самое серьезное решение в жизни мужчины! Сегодня 13 ноября в туре под названием "13" на одну счастливую семью стало больше. Вам не кажется, что все не случайно, мои ангелы?! Совет да любовь новой семье! P.S: Рада быть проводником этого важного события в жизни", - написала Виктория.

Отметим, что "НеАнгелы" не первый раз вдохновляют поклонников на романтические поступки. Так, два года назад похожий момент произошел на концерте дуэта в Чернигове. Молодой человек поднялся на сцену и сделал предложение своей возлюбленной.

Ранее группа "НеАнгелы" презентовала лирик-видео на песню "Скучаю" из нового альбома "13". Композицию исполняет только Слава Каминская.

Слава Каминская встревожила поклонников, опубликовав снимок, на котором она запечатлена под капельницей. Певица сообщила, что она заболела на гастролях и с трудом выходила на сцену. А концерт в Кривом Роге отпела "из последних сил".

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