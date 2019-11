Lera Lynn впервые спела в Украине: мы поговорили о жизни, вредных привычках и "Настоящем детективе"

Американская певица Lera Lynn, та самая угрюмая девушка из бара во втором сезоне сериала "Настоящий детектив", впервые заглянула с сольным концертом в Украину. 14 ноября артистка выступила в киевском Caribbean Club с авторскими песнями и хитами, прозвучавшими в нашумевшем проекте канала HBO.

Мы встретились с певицей за несколько часов до концерта и поговорили о том, чего нет о ней на страницах Википедии - о творчестве, начале музыкальной карьеры, первых впечатлениях об Украине и, конечно же, съемках в "Настоящем детективе".

- Вы впервые в Украине. Прилетели к нам, кажется, из Стамбула. Как добрались? Было ли время прогуляться по Киеву, осмотреться?

В целом хорошо, спасибо. Долго летели, восемь часов. Но мы уже привыкли к этому, так что все здорово. И да, вчера вечером у нас была пара часов. Мы прилетели около пяти и прошлись немного в центре. Видели там такую красивую церковь… боже мой, если б я еще запомнила ее название…

- Лавра. Киево-Печерская лавра.

Точно. Просто потрясающее место. Такие масштабы. Красотища.

- Простите, что смеюсь. Просто каждый раз в интервью я спрашиваю о впечатлениях и слышу фразу "мы видели большую церковь, она потрясающая, но я не помню ее названия". Вот у меня сразу уже заготовлена подсказка - Лавра.

Ну хоть не одна я такая (смеется).

- Что вообще знаете об Украине? Просто интересно узнать у вас, так как еще лет десять назад в США люди разводили руками, говорили: "Украина? Это где-то возле России?"

Знаю не так много. Знаю, что Украина - очень молодая страна. 28 лет - это не не много. Что раньше она была частью СССР. Знаю, что с Россией у вас разные языки, но мне пока трудно различать их. Я просто не знаю ни русского, ни украинского. Ну и в целом в архитектуре городов есть много общего.

- Как обычно составляется ваше расписание туров? Вы просматриваете города, есть какие-то критерии? Или это просто работа тур-менеджера?

Это непростой процесс, скажем так. Конечно, в первую очередь мы смотрим на города, в которых есть шансы хорошо продать билеты. Затем уже думаем, куда бы заглянуть еще. Так в этом году решили побывать и в Украине. Многое также зависит от того, какими будут условия и сможем ли мы найти ответственного промоутера.

- Какая из первых поездок в ту или другую страну запомнилась вам больше всего?

Тут смотря о чем говорить - о впечатлениях или обстоятельствах. Потому что запомнилась больше всего, наверное, Россия. Мы выступали там в январе и там было просто адски холодно. Я никогда не видела таких холодов. И никогда теперь не забуду. Ну и в целом мне, как американке, было интересно побывать в той стороне мира.

- Далее хотел спросить вас о самой сумасшедшей поездке, но я так понимаю, этот вопрос уже закрыт.

Однозначно (смеется).

- Большинство слушателей, котрые сегодня придут к вами на концерт, наверняка узнали о вас из сериала "Настоящий детектив". Как вот и я, например. Помните тот день, когда вам предложили поучаствовать в проекте?

Да, очень хорошо помню. У меня был ланч с Ти-Боуном Бернеттом - музыкальным продюсером сериала. И он спросил, хотела бы я написать несколько песен для сериала. Я тогда впервые услышала о нем, но сразу такая: "Конечно, да!" Далее он пригласил меня в Лос-Анджелес. Мы провели немало времени вместе, наигрывая и записывая музыку. Записывались просто в комнате. Далее он показал эти песни авторам. И это, кстати, Ти-Боун предложил взять меня в кадр как исполнительницу. Мне повезло.

- Досмотрев серию, которая заканчивается вашим выступлением, я начал гуглить. Далее слушать и смотреть видео, читать интервью. И, оказывается, в жизни вы совсем не та угрюмая девушка из бара, не так ли?

Нет, конечно. Это был образ. Да, это мои песни. Я их писала и исполняла, но все равно это был такой же персонаж сериала, как и все остальные.

- Позже в своих интервью вы упоминали, что Ти-Боун дал вам возможность изучить "темную сторону себя"...

Да, знаете, это такая штука, которая есть у всех нас. Но вот в музыкальной сфере определить ее довольно трудно. Обычно людей не интересует твоя темная сторона, поэтому это была очень интересная возможность покопаться в этом как следует. И пока мы работали над проектом, мне открылась поразительная вещь - очень многие люди резонируют и находят себя в такой музыке. Просто прежде они не слушали ничего подобного.

- Среди песен, написанных для сериала, какая кажется вам наиболее искренней, личной, близкой вам?

Хм… наверное, The Only Thing Worth Fighting For. Музыка пришла ко мне мгновенно. Я написала всю ее минут за двадцать. И вот когда песни так приходят, это не просто так.

- Каким был период после выхода сериала? Друзья узнали вас на экране?

Да-да, очень многие стали беспокоиться из-за моей внешности там, и мне приходилось объяснять всем, что это грим и образ. Что я не выгляжу так на самом деле (смеется).

- Вы никогда не изучали музыку, верно? То есть можете согласиться с тем, что образование далеко не первое, что требуется исполнителю.

Вы знаете, однажды я получила стипендию на обучение в музыкальном колледже, но отказалась. Не знаю почему, но теперь очень жалею. Уже сейчас понимаю, что этой возможностью стоило воспользоваться. Но тогда я, наверное, боялась оказаться в определенных рамках, понимаете? Что они задушат мою тягу к творчеству. Мне казалось, если я буду вне каких-то четких правил музыки, я смогу быть более раскрепощенной. Наверное, как-то так. В конец концов мне тогда только исполнилось 18.

- Кто научил вас основам игры на гитаре?

В основном училась сама. Да, тогда не было видео на YouTube и всего такого, но были книжки. Плюс мама немного умела играть, во всяком случае знала пару-тройку основных аккордов. Тогда она мне еще показала песню The House Of The Rising Sun (The Animals) - там как раз они используются. Так дальше слушала, наигрывала. Я была единственным ребенком в семье, потому свободного времени для гитары было предостаточно.

- Ни компьютера, ни переписок в Facebook…

Да. Только радио, гитара и книги.

- Ваша мать, насколько знаю, тоже мечтала о карьере рок-певицы. Что пошло не так?

Ну… думаю, дело в мне. Я появилось у нее в довольно раннем возрасте и это кардинально изменило ее реальность. Ей пришлось искать постоянную работу, стабильный доход. А музыка - это аттракцион: сегодня ты наверху, а завтра - кто знает… Не представляю сейчас себя в ее ситуации. Мне было бы очень трудно.

- Но она, наверное, сильно повлияла на вас?

О, да. Она все время пела. И меня учила петь, мы вместе слушали музыку, разбирали аккорды.

- Мама не может быть объективным критиком, и все же. Что она говорит о вашем творчестве?

Она очень забавная в этом плане. Всегда гордится и поддерживает меня, но вот хвалить никогда не спешит. Иногда я могу наиграть ей что-то свежее и она не из тех, кто сразу скажет, что это было потрясающе. Иногда мне даже кажется, что ей не понравилось вовсе, но зачастую ей просто нужно время, чтобы переварить это. Позже она мне присылает уже развернутый комментарий, даже какие-то советы.

- Вспомните ее самый ценный совет?

Да. Мне очень запомнились моменты из детства, я тогда еще только училась играть на гитаре и приходила с ней к маме на кухню. Она готовила, а я играла. И вот тогда она мне часто говорила: "Эй, притормози. Расслабься, не спеши". И позже я всегда вспоминала ее совет.

- Вы бакалавр антропологии. Почему в свое время вас понесло в эту степь?

Начать, наверное, стоило бы с того, что направление в образовании я меняла раз шесть или семь. Лишь потом уже определилась с антропологией. Еще в школе меня вдохновляли разные вещи - сначала литература, потом фотография, дизайн… но когда я вникала глубже во все это, мне чего-то все равно не хватало. Интересно, познавательно, но вот не мое оно и все. Я шла дальше и однажды прошла вводный курс по антропологии и влюбилась. Мне очень понравилось дискутировать на все эти темы и то, насколько незашоренным ты должен быть, чтобы вникать в них.

- Ну а потом был момент, когда вы решили, что будете заниматься исключительно музыкой.

Музыкой я всегда хотела заниматься, но родные были не в восторге от этой идеи, скажем так. Думаю, они просто переживали, что она будет провальной. И я их понимаю. Ну а степень в колледже я в любом случае хотела получить. Не скажу, что я вижу от этого какой-то толк, но ничуть не жалею, что доучилась. Образование - никогда не лишняя вещь. Но все это время я все равно думала о музыке и просто откладывала тот самый день на будущее.

- В музыке вы выбрали не самый легкий путь. Вы автор песен и исполнитель, одиночка на сцене. Почему не группа, не команда людей?

Думаю, во множестве случаев это даже проще. Меньше людей задействованы в принятии каких-то важных решений. Так я принимаю их самостоятельно.

- Кумиры в этом жанре? Боб Дилан? Джоан Баэз?

Конечно. Еще Джони Митчелл. Мама часто напевала мне ее песни, я их очень люблю. Обычно я немного теряюсь, когда кто-то спрашивает о влияниях, потому что их очень много. Pink Floyd не прошли мимо меня. Очень увлекалась их музыкой одно время. Рэй Чарльз, Карли Саймон, Джеймс Тэйлор и еще многие из коллекции родителей. Но мне, к примеру, очень нравится и Nirvana. Вообще люблю слушать музыку других жанров, абстрагироваться от своего направления.

- Обычно молодые музыканты на старте испытывают много трудностей - повседневная работа, минимум финансов. В этих условиях приходится прокладывать себе путь к сцене. Как было у вас?

Да, тоже было непросто. Но был один момент… я попала в серьезную аварию, когда была помладше. Очень повредила спину и боялась, что терпеть эти боли мне придется всю оставшуюся жизнь. Тогда страховая выплатила мне кое-какую сумму и она мне очень помогла. Я смогла вложить эти деньги и сосредоточиться на музыке. Отдаться этому занятию полностью. Как бы это ни звучало, но та авария реально очень помогла мне.

- Ранее приходилось слышать от музыкантов фразы вроде "я не думаю, что буду заниматься музыкой всю свою жизнь, еще год-два и займусь чем-то еще". Задумывались ли вы о своем будущем?

Странно. Так правда кто-то говорит? Хотя нет, спрошу по-другому - они правда могут просто взять и бросить музыку? Просто я, к примеру, "ухожу из музыки" раз в месяц, но реальность такова, что это невозможно контролировать. Музыка такая штука... я ее сучка, понимаете? (смеется)

- Ну все, это заголовок.

Сто процентов. "Лера Линн о музыке: Я ее сучка" (смеется). Нет, ну правда. Я полностью зависима от этого. Писать, петь, записывать, продюсировать, выступать… я обожаю все это. Ну а в целом, думаю, что со временем я сама начну продюсировать свою музыку. Возможно, еще чью-то. Это будет интересное ответвление в карьере.

- Окей, напоследок у меня есть для вас пара коротких вопросов. О чем вы мечтаете?

Чтобы быть успешным исполнителем и ездить по миру с концертами, важно иметь надежную команду. Не только хороших работников, но и людей в целом, которым ты сможешь доверять. Ведь дороги, приключения - это наша жизнь. И я часто думаю о том, чтобы у нас хватало на все это здоровья, сил. Чтобы мы могли справляться с этим физически и эмоционально.

- Что насчет плохой привычки?

Десерты.

- Так разве это плохая привычка?

Очень плохая! (смеется) Каждый день: "Что там на десерт?" А можно было бы обойтись и без сладостей.

- Чего вы боитесь? Вот прям по-настоящему.

Не знаю, боюсь ли, но постоянно думаю об авариях и риске разбиться, сгореть где-то заживо. Мы всегда летаем, я уже привыкла и спокойно переношу полеты, но ведь эти мысли всегда лезут в голову. Страшно разбиться где-то в Сибири или в океане.

- Есть что-то такое, чего вы никогда не простите?

Наверное, нет. Меня прощали очень много раз. Прощение это путь к свободе. Мы все живые люди и порой совершаем глупые ошибки. Так что…

- Песни, написанные Полом Маккартни или Джоном Ленноном?

Это нечестно. Нет. Так нельзя.

- Знаю, что вы большая поклонница, но все же?

Блин, это очень трудно. Давайте хоть как-то поделим это на периоды… Ладно, ладно. Наверное, все же Леннон.

- Лучший альбом The Beatles?

Не, ну это прям слишком… Очень трудно… Мне хочется сказать... Revolver? The White Album? Нет, Rubber Soul. Наверное, он.

- Лучший альбом Леры Линн?

Мой новый альбом, который выйдет в следующем году.

В следующем году Lera Lynn намерена выпустить свой новый альбом, название которого пока остается в секрете. Как отметила певица, в ее дискографии это будет нечто свежее и даже экспериментальное. А пока слушаем новый сингл Dark Horse.

