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Боль адская: Анна Ризатдинова рассказала о травме на "Танцях з зірками"

Боль была настолько сильной, что гимнастка еле двигалась

суббота, 23 ноября 2019, 17:28
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Финалистка проекта "Танці з зірками-2019" Анна Ризатдинова травмировалась еще во втором прямом эфире шоу. И если раньше гимнастка говорила, что это было повреждение ребра, то сейчас призналась, что травма произошла "на нервах".

Об этом спортсменка рассказала в YouTube-проекте Маши Ефросининой "Экзамен". По словам Анны, медики диагностировали у нее межреберную невралгию. Боль была настолько сильной, что она еле двигалась.

"Я думала перелом. Боль была адская, то есть даже для меня, для человека, который привык терпеть боль. Я не могла вообще справиться. Стоял вопрос: выходить мне на паркет или нет", - призналась Ризатдинова.

А причиной такого состояния девушки стали разговоры о ее браке со скандальным олигархом и беглым экс-нардепом Александром Онищенко.

"Была очень напряженная неделя, потому что мы снимали дневники, где речь шла об Александре Онищенко. И для меня это было сложно морально. Мне кажется, что эта травма произошла чисто на нервах. Я не могла разогнуться", - вспоминает девушка.

В итоге Ризатдинова смогла выйти на паркет, врачи сделали гимнастке блокаду.

  • Ранее Анна откровенно рассказала, почему распался их брак со скандальным олигархом. А также призналась, общается ли Александр Онищенко со своим сыном.
  • В преддверии финала "Танців з зірками" The Lime поговорил с Викторией Булитко и расспросил ее о настроении, темпе репетиций, партнере и ожиданиях от предстоящего вечера на проекте.

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