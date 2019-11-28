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Не считала себя привлекательной: Ксения Мишина показала, какой была в детстве

Актриса показала свои фотографии из семейного архива

четверг, 28 ноября 2019, 11:12
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Победительница шоу "Танці з зірками-2019" Ксения Мишина поделилась очаровательными кадрами, сделанными в детстве.

Архивные снимки звезда "Крепостной" предоставила "Каравану историй". На них будущая актриса запечатлена в детском саду, а также в школьные годы.

В беседе с изданием Ксения призналась, что в детстве и юности не считала себя привлекательной девочкой.

"В меня массово не влюблялись, и королевой школы я не числилась. Вы бы меня тогда не узнали! Я была немного пацанкой, эмоциональной и с острым чувством справедливости. Чуть что не так, сразу лезла доказывать свою правоту или заступалась за невиновного. Как девочку­-принцессу себя никогда не рассматривала", - поделилась актриса.

Ксения также затронула тему семьи. Мишина призналась, что ее родители развелись, когда она еще училась в школе.

"Для меня это не стало трагедией, я все понимала. Мама работала бухгалтером, папа – программистом. Папа много времени уделял работе, и его уход я особо не почувствовала. Мы с ним продолжали прекрасно общаться. Через время он построил новую семью", - вспоминает актриса.

  • Ранее Ксения Мишина призналась, что однажды она разрушила чужую семью. Актриса добавила, что после этого случая у нее внутри появилась "некая штука", которая не позволит ей больше влюбиться в женатого мужчину.
  • Актриса "Крепостной" также рассказала, что прошла через неудачные отношения, от которых у нее остался сын Платон.

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