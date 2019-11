MARUV отравила партнера по Танцям з зірками в новом клипе: видео

В пятницу, 29 ноября, эпатажная украинская певица MARUV (Анна Корсун) презентовала трек If You Want Her. Новинка стала четвертым синглом, закрывающим мини-альбом артистки Hellcat Story.

Вслед за премьерой песни вышла и ее экранизация. Ролик доступен к просмотру на YouTube-канале исполнительницы. В новом клипе MARUV снова появляется партнер певицы по шоу "Танці з зірками-2019" - Jay.

На новый ЕР певицу вдохновила повесть классика украинской литературы Ольги Кобылянской "В воскресенье рано утром зелье копала" - романтическая трагедия, в которой сталкиваются любовь, ревность, черная магия и злой рок.

Ранее украинская исполнительница MARUV похвасталась фанам успехами в Европе - в ночь на 4 ноября певица получила в Испании награду MTV Europe Music Awards. Что правда, в категории "Лучший российский исполнитель".

Позже MARUV пожаловалась на "перекручивание фактов" и объяснилась за премию Best Russian Act. Певица заявила, что эта номинация "не привязана к стране или к гражданству".

