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Новый состав "НеАнгелов": Слава Каминская показала забавное видео с дочкой

Подрастает юная звезда!

суббота, 30 ноября 2019, 12:58
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Солистка популярной украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская похвасталась талантами и артистизмом своей младшей дочери.

На своей странице в Instagram певица опубликовала очаровательное видео, на котором 3-летняя Лаура и ее подружка поют песни. Нарядно одетые малышки с яркими прическами исполняют хиты "НеАнгелов" - "Любовь" и "Сережа".

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Публикация от Babaslavka (@babaslavka)

Поклонники певицы пришли в восторг от увиденного, о чем написали в комментариях под роликом.

"Жезл, косы, и "УБИТЬ" с фуэте! У этой девочки большое будущее!", "Смотри Слава, смена наступает на пятки, молодцы девчонки", "Крутой состав подрастает", "Мамины гены сразу видны. Прелесть!", "Это видео сделало мой вечер", - восхищаются фанаты под постом Славы.

  • Ранее мы писали, что Слава Каминская задумалась о смене фамилии. Об этом стало известно из поста, опубликованного на личной странице певицы в Instagram.
  • Слава и Эдгар Каминские развелись в июле этого года. О расставании пары ходило много слухов. Но недавно пластический хирург решил рассказать, что стало причиной развода с певицей.

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