Известный своими ценами отель Софии Ротару в Крыму закрыли: названа причина

Ялтинский отель Villa Sofia, владелицей которого является украинская эстрадная певица София Ротару, закрыт на неопределенный срок. Заведение, которым управляла невестка артистки Светлана Евдокименко, ранее получило славу неоправданно дорогого и, как заявляли ранее российские СМИ, находилось на грани разорения.

Сейчас же на сайте отеля появилось сообщение о временном прекращении его деятельности - якобы по причине реновации. Сообщать какие-либо новости по этому поводу представители заведения обещают в соцсетях.

Отель Villa Sofia появился в центре Ялты более 10 лет назад. После аннексии Крыма Россией о визитах на полуостров Ротару предпочла не говорить, но как утверждали российские издания, постояльцы отеля давно не встречали там его владелицу.

Насколько известно, клиентам отеля предлагались на выбор 12 номеров, среди которых есть и роскошные апартаменты с видом на море. Вот только самый дешевый номер категории люкс мог обойтись отдыхающему в сумму от 16 до 21,5 тыс. рублей (10 тыс. грн.) "Люкс комфорт" - от 20 000 до 28 000 рублей (11,7 тыс. грн.), "роскошный люкс" - 82 000 рублей (35 тыс. грн.).

Примечательно, что с появлением новостей о закрытии отеля, в сети тут же заговорили о недавнем скандале с артисткой в России. Тем не менее сообщение на сайте - единственный источник информации на текущий момент. Напомним, в ноябре в России вокруг Софии Ротару разгорелся скандал. В этом году певица вернется в страну с концертами и примет участие в "Песне года", однако местные журналисты и телевизионщики эту новость встретили без особой радости и обвинили звезду в намерении заработать "российских денег". Там же артистке припомнили ее решение отказаться от визитов в РФ после захвата украинских кораблей в Керченском проливе и введения в Украине военного положения.

В свою очередь, директор Ротару поспешил заверить российских пропагандистов, что артистка никогда не спонсировала АТО, так как является "миролюбивым человеком".

Как писал ранее The Lime, украинская певица Ирина Билык оказалась крестной матерью убитого в Киеве ребенка. Артистка посвятила мальчику пост в соцсети.

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