У Заворотнюк ответили на слухи о жутких последствиях болезни

Российские СМИ распространили информацию о том, что актриса Анастасия Зворотнюк, которая проходит курс лечения, навсегда останется парализованной. Первым об этом написал Telegram-канал Mash, ссылаясь якобы на свой источник.

"Из-за опухоли в левом полушарии мозга у нее развились патологии. Сперва была парализована правая рука, сейчас же отнялась вся правая сторона. Эта часть, которая обездвижена, уже не восстановится", - пишет канал.

Родные Анастасии не смогли пройти мимо такого заявления и выступили с официальным комментарием. Так, в Instagram-аккаунте, который был создан для борьбы с фейками, близкие Заворотнюк опровергли появишиеся слухи.

"Затишье было недолгим, а жаль. Потому что перед Новым годом гораздо приятнее и полезнее думать о хорошем, мечтать, дарить праздничное настроение и добрые пожелания близким. Это такое время, когда людям не хочется никакого негатива, страшилок и грязи. Но, к сожалению, так считают не все. В этом случае просто вспомните, пожалуйста, народную мудрость: "Никогда не желай другому того, чего не желаешь себе". А от нас, как всегда, искренняя благодарность всем, кто посылает Анастасии свои позитивные мысли и энергию. Мы вас любим, всем добра!", - сказано в посте.

Родные актрисы добавили, что по-прежнему не будут давать никаких комментариев СМИ, поскольку считают "неприкосновенным право человека на личные границы во время болезни".

"Публикации здесь являются лишь реакцией на выпады в прессе, на которые мы вынуждены отвечать, чтобы оградить от домыслов людей, действительно переживающих за Настю", - отметила семья Заворотнюк.

Актриса Анастасия Заворотнюк, звезда сериала "Моя прекрасная няня", уже несколько месяцев находится в одной из клиник Москвы, где ей оказывают услуги. В этом же медучреждении были замечены и ее родные. Несмотря на отсутствие официальной информации, комментариев родных или представителей знаменитости, СМИ приписывают ей рак головного мозга.

В свою очередь, родственники и коллеги Заворотнюк уже неоднократно просили поклонников и журналистов не спекулировать на здоровье и существующей информации в СМИ.

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