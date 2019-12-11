RU  UA

Лайм

У Заворотнюк ответили на слухи о жутких последствиях болезни

Родные актрисы выступили с официальным комментарием

среда, 11 декабря 2019, 16:59
читати статтю українською

Российские СМИ распространили информацию о том, что актриса Анастасия Зворотнюк, которая проходит курс лечения, навсегда останется парализованной. Первым об этом написал Telegram-канал Mash, ссылаясь якобы на свой источник.

"Из-за опухоли в левом полушарии мозга у нее развились патологии. Сперва была парализована правая рука, сейчас же отнялась вся правая сторона. Эта часть, которая обездвижена, уже не восстановится", - пишет канал.

Родные Анастасии не смогли пройти мимо такого заявления и выступили с официальным комментарием. Так, в Instagram-аккаунте, который был создан для борьбы с фейками, близкие Заворотнюк опровергли появишиеся слухи.

"Затишье было недолгим, а жаль. Потому что перед Новым годом гораздо приятнее и полезнее думать о хорошем, мечтать, дарить праздничное настроение и добрые пожелания близким. Это такое время, когда людям не хочется никакого негатива, страшилок и грязи. Но, к сожалению, так считают не все. В этом случае просто вспомните, пожалуйста, народную мудрость: "Никогда не желай другому того, чего не желаешь себе". А от нас, как всегда, искренняя благодарность всем, кто посылает Анастасии свои позитивные мысли и энергию. Мы вас любим, всем добра!", - сказано в посте.

Родные актрисы добавили, что по-прежнему не будут давать никаких комментариев СМИ, поскольку считают "неприкосновенным право человека на личные границы во время болезни".

"Публикации здесь являются лишь реакцией на выпады в прессе, на которые мы вынуждены отвечать, чтобы оградить от домыслов людей, действительно переживающих за Настю", - отметила семья Заворотнюк.

  • Актриса Анастасия Заворотнюк, звезда сериала "Моя прекрасная няня", уже несколько месяцев находится в одной из клиник Москвы, где ей оказывают услуги. В этом же медучреждении были замечены и ее родные. Несмотря на отсутствие официальной информации, комментариев родных или представителей знаменитости, СМИ приписывают ей рак головного мозга.
  • В свою очередь, родственники и коллеги Заворотнюк уже неоднократно просили поклонников и журналистов не спекулировать на здоровье и существующей информации в СМИ.
  • Читайте также на The Lime подборку самых громких слухов о здоровье и лечении Анастасии Заворотнюк, которым не стоит верить.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Злата Огневич выпустила откровенный клип на знаменитую украинскую песню: некоторые кадры будоражат воображение

11 декабря состоялась премьера клипа Златы Огневич на украинскую песню "Чом ти не прийшов".

Дэниэл Рэдклифф заступился за Меган Маркл в ее борьбе с желтой прессой

Дэниел Рэдклифф сочувствует Меган Маркл, которая подала в суд на британские таблоиды

Это жизнь: Лилия Ребрик рассказала, как отбила своего нынешнего мужа у другой

Нынешний муж Лилии Ребрик Андрей Дикий ради телеведущей бросил другую женщину.

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Олег Драч

Пора покончить с образом страждущего украинца - актер фильма "Цена правды" об украинском кино

Sinoptik

Истории рок-звезд звучат круто, но реалии другие - группа Sinoptik о турах, алкоголе и новом составе

Виктория Булитко

Нам не дадут первое место - Виктория Булитко о финале "Танців з зірками"

Lera Lynn

Lera Lynn впервые спела в Украине. Мы поговорили о жизни, вредных привычках и "Настоящем детективе"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: