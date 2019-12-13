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Марго Робби рассказала о смешной привычке, из-за которой часто ссорится с мужем

В 29 лет звезда все еще не может расстаться с любимой мягкой игрушкой из детства

пятница, 13 декабря 2019, 16:38
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Звезда фильмов "Однажды в Голливуде", "Волк с Уолл-стрит" и "Отряд самоубийц" Марго Робби рассказала о странной привычке, которая очень не нравится ее мужу, кинопродюсеру Тому Акерли. В интервью W Magazine 29-летняя австралийская актриса призналась, что все еще спит с любимой детской игрушкой - плюшевым кроликом Банни.

"Мой муж всегда выбрасывает Банни из кровати, потому что он, очевидно, считает, что это глупо - до сих пор спать с кроликом, - в шутку пожаловалась Марго. - Может быть, он немного ревнует, что Банни всегда занимает приоритетное место в постели".

Актриса не стала скрывать, что злится, когда Том бросает игрушку на пол.

"Когда он думает, что я сплю, он выбрасывает Банни, после чего я с ним ссорюсь и кричу: "Не бросай кролика!" - рассказала она со смехом.

Также звезда призналась, что на съемочную площадку любимого кролика она не берет - делать это ей "слишком стыдно".

Марго вышла замуж за Тома в декабре 2016 года на церемонии в австралийском городке Байрон-Бей. Акерли продюсировал три фильма с участием жены: "Я, Тоня", "Терминал" и "Страна грез".

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