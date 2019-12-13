В ожидании снега: Дженнифер Энистон порадовала соцсети милым фото из детства

В сверхпопулярном Instagram Дженнифер Энистон пополнение: звезда поделилась очаровательным детским фото, у которого есть все шансы собрать за сутки 2 миллиона лайков.

"Калифорнийская шапочка, - подписала 50-летняя актриса снимок. - Уверена, в тот момент я мечтала о снеге".

Под постом Дженнифер собралось изрядное количество комментариев, в том числе и от знаменитых друзей актрисы. Среди них - Лора Дерн, Мария Шарапова и Кейт Хадсон, которые присоединились к дружному хору обожателей Энистон.

Ранее звезда призналась, что завела Instagram, чтобы помочь в продвижении своего нового сериала "Утреннее шоу", в котором играет вместе с Риз Уизерспун. Также актриса надеется усилить контроль над тем, какие части ее личной жизни будут обнародованы.

"Люди и так все время копаются в моем нижнем белье. И я хочу, чтобы они перестали это делать. Но теперь я могу решить, какую пару [трусиков] им показать", - пошутила она.

Тренер 50-летней Дженнифер Энистон раскрыл секрет ее стройной фигуры. Вы и так об этом догадывались, но не лишним будет напомнить, что дело не в одних лишь тренажерах и салатах.

Дженнифер Энистон стала одной из номинантов на премию Гильдии киноактеров США. Вот полный список звезд, чья игра в 2019 году понравилась их коллегам больше всего.

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