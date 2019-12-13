RU  UA

Лайм

В ожидании снега: Дженнифер Энистон порадовала соцсети милым фото из детства

Пухлые щечки будущей звезды определенно заслуживают внимания

пятница, 13 декабря 2019, 14:32
читати статтю українською

В сверхпопулярном Instagram Дженнифер Энистон пополнение: звезда поделилась очаровательным детским фото, у которого есть все шансы собрать за сутки 2 миллиона лайков.

"Калифорнийская шапочка, - подписала 50-летняя актриса снимок. - Уверена, в тот момент я мечтала о снеге".

Под постом Дженнифер собралось изрядное количество комментариев, в том числе и от знаменитых друзей актрисы. Среди них - Лора Дерн, Мария Шарапова и Кейт Хадсон, которые присоединились к дружному хору обожателей Энистон.

Ранее звезда призналась, что завела Instagram, чтобы помочь в продвижении своего нового сериала "Утреннее шоу", в котором играет вместе с Риз Уизерспун. Также актриса надеется усилить контроль над тем, какие части ее личной жизни будут обнародованы.

"Люди и так все время копаются в моем нижнем белье. И я хочу, чтобы они перестали это делать. Но теперь я могу решить, какую пару [трусиков] им показать", - пошутила она.

  • Тренер 50-летней Дженнифер Энистон раскрыл секрет ее стройной фигуры. Вы и так об этом догадывались, но не лишним будет напомнить, что дело не в одних лишь тренажерах и салатах.
  • Дженнифер Энистон стала одной из номинантов на премию Гильдии киноактеров США. Вот полный список звезд, чья игра в 2019 году понравилась их коллегам больше всего.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Дождались: Верка Сердючка таки выпустила новый трек, и такой мы ее еще не слышали

Верка Сердючка после длительного перерыва презентовала долгожданный трек Make It Rain Champagne

Ведущая нового "Ревизора" объяснила, почему скрывает своего мужа: все дело в хейтерах

Юлия Панкова не показывает своего мужа из-за негативных комментариев в свой адрес после выхода первого выпуска "Ревизора-10".

Ким Кардашьян рассказала, почему обратилась к суррогатному материнству

Младшие дети Ким Кардашьян родились от суррогатных матерей. Ким Кардашьян рассказала, почему обратилась к суррогатному материнству

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Олег Драч

Пора покончить с образом страждущего украинца - актер фильма "Цена правды" об украинском кино

Sinoptik

Истории рок-звезд звучат круто, но реалии другие - группа Sinoptik о турах, алкоголе и новом составе

Виктория Булитко

Нам не дадут первое место - Виктория Булитко о финале "Танців з зірками"

Lera Lynn

Lera Lynn впервые спела в Украине. Мы поговорили о жизни, вредных привычках и "Настоящем детективе"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: