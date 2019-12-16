Оля Полякова устроила шабаш в супермаркете в новом клипе "Ночная жрица"

Оля Полякова повеселила поклонников ярким клипом на песню "Ночная Жрица". В нем снялся комик "Лиги Смеха" Марк Куцевалов и другие звезды юмористического шоу - Виктор Розовый, Святослав Антипов, Анастасия Ткаченко и Ирина Карабач.

Клип рассказывает о молодом кассире, который остается в супермаркете на ночную смену. Его беззаботное времяпровождения нарушает нечисть, которая устраивает в торговом зале шабаш. Руководит парадом Королева Ночи - Оля Полякова. Она поет о том, как сложно побороть аппетит в ночное время суток.

В клипе собрано множество отсылок на популярные фильмы ужасов. В их числе "Вий", "Звонок", "Сияние" и "Рассвет мертвецов".

Видео успело собрать множество одобрительных комментариев. Поклонники отметили смешной текст и необычный способ, которым Полякова поедает колбасу.

Полякова вспомнила, как отказала министру культуры в интиме, и как за это поплатилась. Певицу приглашали выступить на даче президента Виктора Януковича в Крыму.

Оля Полякова показала, как красиво поет ее 14-летняя дочь Маша. Знаменитость выложил ролик, на котором девочка эмоционально исполняет кавер на песню Алены Швец "Мальчики не плачут".

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