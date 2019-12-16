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Звезда сериала "Друзья" признала схожесть с трансгендером Кейтлин Дженнер: фото

На неожиданного двойника Кортни Кокс указали фанаты

понедельник, 16 декабря 2019, 13:19
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Кортни Кокс, сыгравшая Монику в сериале "Друзья", с удивлением обнаружила знаменитого двойника. Звезда опубликовала в Instagram фото, из-за которого подписчики начали наперебой сравнивать ее с телезвездой Кейтлин Дженнер, в прошлом - Брюсом Дженнером, знаменитым легкоатлетом и отцом Кайли и Кендалл Дженнер.

"Опубликовав это фото, я действительно не думала, что похожа на себя. Но это было удивительно", - написала 55-летняя актриса, приложив скриншот с комментариями: "Это Кейтлин Дженнер?", "О боже мой, Кортни Кокс выглядит как Брюс Дженнер", "Мне правда показалось, что Кортни - это Кейтлин Дженнер".

"Хорошо, я могу это увидеть", - признала она, опубликовав коллаж, на котором ее фото в сравнении с Дженнер имеет множество схожестей - скулы, нос, губы и подбородок.

Некоторые фанаты заметили, что Кортни больше похожа на Деми Мур, а подруга Дженнифер Эннистон пришла на выручку с ободряющим комментарием.

"Ты великолепна. Боже мой, люблю тебя", - написала она.

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16 декабря

13:19
Звезда сериала "Друзья" признала схожесть с трансгендером Кейтлин Дженнер: фото
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