RU  UA

Лайм

Сергей Бабкин выпустил песню, которую написал в первую совместную ночь с новорожденным сыном

В этой песне музыкант наедине с сыном повествует ему о космосе, Вселенной и жизни

среда, 18 декабря 2019, 17:26
читати статтю українською

Украинский музыкант Сергей Бабкин презентовал новый трек. Название песни "Лис" - сокращенное имя младшего сына певца Елисея, который появился на свет в июне этого года.

Премьера сингла состоялась 18 декабря на YouTube-канале исполнителя. В этой песне Бабкин наедине с сыном рассказывает ему о космосе, Вселенной и жизни. Вместе с релизом трека вышло и черно-белое видео, где Сергей сидит в комнате с гитарой, а вокруг - космическая пыль.

"Эта песня родилась в первую нашу совместную ночь, - говорит Бабкин. - Когда Вселенная моего сына по-настоящему стала Моей! Тогда в этом Мире ив этом Миге были только мы вдвоем. Он в тот момент был проводником. Как будто передавал мне этот текст мысленно. И я его слышал. Я полностью уверен в том, что это не мои слова. В первые дни дети находятся в пограничном состоянии. Они здесь, но то, откуда они пришли, ещё не полностью стерлось из их сознания. Они рассказывают нам, но мы ничего не понимаем. Это длиться первый год, а потом они все забывают".

Поклонники музыканта высоко оценили новую работу певца. У многих трек вызвал мурашки и слезы.

"Это лучшее, что я слышала за последнее время. Как всегда, до мурашек и слез!", "Что-то как-то захотелось расхвалить, трудно сдержать эмоции", "До мурашек", "Очень круто! Завораживает! Космос полнейший! Ваш личный космос, Сергей, и мы в нем гости", - пишут фанаты в комментариях под роликом.

Супруга музыканта и, по совместительству, его директор призналась, что выпуск песни приурочен к маленькому празднику - 18 декабря Елисею исполняется полгода.

"Нашему ЛИСенку сегодня 6 месяцев. Утром состоялась невероятно-космическая премьера от Сергей Бабкина - песня "Лис". Она была написана в первую ночь в роддоме. Мы впервые лежали втроем - Я, Сережа и наш еЛИСейчик. Стали приходить строки, очень быстро, Сережа только успевал их записывать. Это ОН нам принес эту песню!! Наш Ангел - Елисей‼️", - написала Снежана в Instagram.

  • Звездная пара Сергей и Снежана Бабкины стали героями свежего выпуска журнала "Натали". Супруги украсили обложку глянца, снялись в стильной фотосессии, а также рассказали о своей семье.
  • Сергей Бабкин во время своего концерта в Киеве подготовил зрителям настоящий сюрприз - дуэт со своей любимой женой Снежаной. Для танцовщицы это был дебют на музыкальной сцене.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

Билли Айлиш исполнилось 18: певица порадовала фанатов мини-фильмом о своем взрослении

На видео маленькая светловолосая Билли показывает все задатки будущей звезды

Было дико: Арнольд Шварценеггер рассказал, как относится к актерской карьере сына

Дети Арнольда Шварценеггера - актер прокомментировал постельную сцену с участием сына Патрика Шварценеггера

Обнаженная Каменских рассказала, почему женщина - не только макияж и маникюр: получилось убедительно

Потап и Настя привезли из Мексики очередное горячее фото

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Олег Драч

Пора покончить с образом страждущего украинца - актер фильма "Цена правды" об украинском кино

Sinoptik

Истории рок-звезд звучат круто, но реалии другие - группа Sinoptik о турах, алкоголе и новом составе

Виктория Булитко

Нам не дадут первое место - Виктория Булитко о финале "Танців з зірками"

Lera Lynn

Lera Lynn впервые спела в Украине. Мы поговорили о жизни, вредных привычках и "Настоящем детективе"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: