Сергей Бабкин выпустил песню, которую написал в первую совместную ночь с новорожденным сыном

Украинский музыкант Сергей Бабкин презентовал новый трек. Название песни "Лис" - сокращенное имя младшего сына певца Елисея, который появился на свет в июне этого года.

Премьера сингла состоялась 18 декабря на YouTube-канале исполнителя. В этой песне Бабкин наедине с сыном рассказывает ему о космосе, Вселенной и жизни. Вместе с релизом трека вышло и черно-белое видео, где Сергей сидит в комнате с гитарой, а вокруг - космическая пыль.

"Эта песня родилась в первую нашу совместную ночь, - говорит Бабкин. - Когда Вселенная моего сына по-настоящему стала Моей! Тогда в этом Мире ив этом Миге были только мы вдвоем. Он в тот момент был проводником. Как будто передавал мне этот текст мысленно. И я его слышал. Я полностью уверен в том, что это не мои слова. В первые дни дети находятся в пограничном состоянии. Они здесь, но то, откуда они пришли, ещё не полностью стерлось из их сознания. Они рассказывают нам, но мы ничего не понимаем. Это длиться первый год, а потом они все забывают".

Поклонники музыканта высоко оценили новую работу певца. У многих трек вызвал мурашки и слезы.

"Это лучшее, что я слышала за последнее время. Как всегда, до мурашек и слез!", "Что-то как-то захотелось расхвалить, трудно сдержать эмоции", "До мурашек", "Очень круто! Завораживает! Космос полнейший! Ваш личный космос, Сергей, и мы в нем гости", - пишут фанаты в комментариях под роликом.

Супруга музыканта и, по совместительству, его директор призналась, что выпуск песни приурочен к маленькому празднику - 18 декабря Елисею исполняется полгода.

"Нашему ЛИСенку сегодня 6 месяцев. Утром состоялась невероятно-космическая премьера от Сергей Бабкина - песня "Лис". Она была написана в первую ночь в роддоме. Мы впервые лежали втроем - Я, Сережа и наш еЛИСейчик. Стали приходить строки, очень быстро, Сережа только успевал их записывать. Это ОН нам принес эту песню!! Наш Ангел - Елисей‼️", - написала Снежана в Instagram.

Звездная пара Сергей и Снежана Бабкины стали героями свежего выпуска журнала "Натали". Супруги украсили обложку глянца, снялись в стильной фотосессии, а также рассказали о своей семье.

Сергей Бабкин во время своего концерта в Киеве подготовил зрителям настоящий сюрприз - дуэт со своей любимой женой Снежаной. Для танцовщицы это был дебют на музыкальной сцене.

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