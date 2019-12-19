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Эмма Уотсон поздравила фанатов с Рождеством, собрав звезд "Гарри Поттера" на одном фото

Актеры познакомились на съемках "Философского камня" 18 лет назад

четверг, 19 декабря 2019, 11:55
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Эмма Уотсон приятно удивила поклонников, опубликовав в Instagram милое фото с некоторыми из бывших коллег по фильмам о Гарри Поттере. Актрису сфотографировали с Томом Фелтоном (Драко Малфой), Мэттью Льюисом (Невилл Долгопупс), Бонни Райт (Джинни Уизли) и Эванной Линч (Полумна Лавгуд).

"Счастливого Рождества от нас", - подписала снимок Уотсон.

Фото: @emmawatson в Instagram

Меньше чем за сутки пост набрал 2,7 млн лайков и 29 тысяч комментариев. Фанаты признаются актерам в любви, шутят об "отцовских усах" Тома Фелтона и грустят, что на фото нет Дэниела Редклиффа и Руперта Гринта.

Аналогичные фотографии появились в Instagram друзей Эммы Уотсон.

Фото: @mattdavelewis в Instagram

Хотя с выхода последней части Гарри Поттера прошло 8 лет, актеры все еще дружат и видятся в свободное время. Так, в сентябре Эмма Уотсон опубликовала снимок, на котором играет на гитаре вместе с Томом Фелтоном. Милое фото тут же породило слухи, что актеров связывают романтические отношения.

Фото: @emmawatson в Instagram

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