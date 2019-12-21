Алина Гросу случайно обнажила грудь прямо во время своего выступления

Украинская певица Алина Гросу попала в пикантную ситуацию. Во время выступления на премии "Музыкальная платформа" артистка случайно показала грудь.

Фото конфуза исполнительница опубликовала на личной странице в Instagram. Для выхода на сцену Алина выбрала откровенное платье-бюстье, чтобы подчеркнуть свою пышную грудь. Однако наряд подвел певицу.

"Так выкладывалась, что все выложилось. Теперь это хэштег под все мои шизанутые фотки", - написала Гросу.

На церемонии награждения певица удостоилась награды за свою песню VOVA.

"Мне очень приятно, что моя песня VOVA получила награду и звание "Лучшая Песня года 2019". Спасибо каждому, кто голосовал, кто поддерживал!!! Спасибо моей команде, спасибо моей семье", - добавила Алина.

Ранее Алина Гросу, которую часто обвиняют в том, что к ее перевоплощению приложил руку пластический хирург, рассказала, действительно ли ее внешность изменили операции.

Пышная свадьба в Италии, где украинская певица Алина Гросу и ее муж Александр сняли для торжества роскошную виллу, обошлась родителям артистки в 100 тысяч евро (2,8 млн гривен).

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