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Алина Гросу случайно обнажила грудь прямо во время своего выступления

Откровенное платье поставило певицу в щекотливое положение

суббота, 21 декабря 2019, 17:56
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Украинская певица Алина Гросу попала в пикантную ситуацию. Во время выступления на премии "Музыкальная платформа" артистка случайно показала грудь.

Фото конфуза исполнительница опубликовала на личной странице в Instagram. Для выхода на сцену Алина выбрала откровенное платье-бюстье, чтобы подчеркнуть свою пышную грудь. Однако наряд подвел певицу.

"Так выкладывалась, что все выложилось. Теперь это хэштег под все мои шизанутые фотки", - написала Гросу.

На церемонии награждения певица удостоилась награды за свою песню VOVA.

"Мне очень приятно, что моя песня VOVA получила награду и звание "Лучшая Песня года 2019". Спасибо каждому, кто голосовал, кто поддерживал!!! Спасибо моей команде, спасибо моей семье", - добавила Алина.

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