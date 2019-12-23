Эмилия Кларк рассказала, почему не делает селфи с фанатами

Актриса "Игры престолов" Эмилия Кларк не соглашается на селфи с фанатами, и причина такого поведения - вовсе не звездная болезнь. В подкасте "Застольные манеры с Джесси Уэйр" 33-летняя актриса призналась, что предпочитает более человечное общение с людьми.

Когда Эмилию просят о совместном фото, она предлагает взамен подписать какую-нибудь их вещь.

"Когда вы что-то подписываете, вы взаимодействуете с этим человеком. Тогда у вас есть короткий разговор, и вы на самом деле получаете настоящее человеческое взаимодействие. Иначе это, вероятно, не так приятно для них и для вас", - считает Кларк.

Актриса решила использовать эту тактику после нескольких неприятных эпизодов. Так, однажды поклонник попросил ее о селфи, когда в состоянии полного истощения она переживала паническую атаку в аэропорту.

"Я разговаривала по телефону с мамой, чувствовала, что не могу дышать и не знала, что происходит, - объяснила звезда. - Я плакала, а этот парень говорит: "Можно сделать селфи?" Я ответила: "Я не могу дышать, мне очень жаль". Затем я просто пыталась понять, как взаимодействовать с фанатами, не чувствуя пустоту в душе. Потому что они даже не хотят с тобой разговаривать".

Эмилия Кларк рассказала, как изменилась после инсульта. 33-летняя актриса пережила разрыв аневризмы и операцию на мозге.

Эмилия Кларк рассказала, как ее заставляли обнажаться в "Игре престолов". В первом сезоне Дейенерис еще не могла постоять за себя, но после встречи с Кхалом Дрого все изменилось.

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