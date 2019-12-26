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Джамала повторила свой детский образ, и получилось очень забавно

Детский снимок был сделан в 1987 году

четверг, 26 декабря 2019, 10:02
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Украинская певица Джамала приняла участие в проекте "Переснять Новый год", в рамках которого повторила свой детский образ.

На своей странице в Instagram исполнительница опубликовала два фото. На одном снимке будущая певица запечатлена на фоне новогодней елки. На ней коротенькое платьице, босоножки, а на голове маленькой Джа красуется огромный бант.

"Наряды на новогодние праздники мне всегда подбирала мама. Но, как видите, любовь к ярким нарядам и аксессуарам у меня была всегда", - написала артистка.

На втором фото певица попыталась повторить свой детский образ. Она надела миди платье голубого цвета, черную обувь и большой розовый бант.

"Классная задумка", "Очень мило", "Даже разница возрастная не помеха", "Как круто, отличная неординарная идея", "А вы почти не изменились", "Это очень круто", "Оригинальная идея! Главное бантик очень похож. Хороший юмор", - пишут поклонники в комментариях.

  • Ранее солист группы DZIDZIO Михаил Хома решил приятно удивить своих поклонников, опубликовав детский снимок. На фото будущий артист позирует на фоне елки в своем первом костюме.
  • Также свое детское фото показала вокалистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая. На снимке будущая певица сидит на кресле-качалке и счастливо смеется.

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