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Регина Тодоренко рассказала о секрете материнства и поделилась милым фото с сыном

Задумавшись о ребенке, ведущая стала переживать о своем будущем. Оказалось, напрасно

пятница, 27 декабря 2019, 11:27
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Телеведущая Регина Тодоренко рассказала фолловерам, какой секрет материнства познала, родив сына Михаила (с певцом Владом Топаловым они называют его Майклом).

На личной странице в Instagram звезда проекта "Орел и Решка" опубликовала милое фото с первенцем, очевидно сделанное во время поездки в отпуск. В комментариях к посту Тодоренко призналась ребенку в сумасшедшей любви и рассказала, откуда же она берется.

Фото: instagram.com/reginatodorenko

"Со мной и Владом в миг что-то произошло, что-то переключилось внезапно. Как будто появился новый смысл жизни. Раньше я вообще не понимала тех сумасшедших мамаш, которые носятся со своими детьми как дурень с писаной торбой", - призналась ведущая.

По словам Тодоренко, "впихнуть ребенка" в ее насыщенный график, в котором сутки напролет проводились съемки, проходили активные и экстремальные путешествия, было крайне трудно. Во всяком случае, так ведущей казалось раньше.

"Я очень боялась, что перестану быть активной, что динамика моих передвижений моментально снизится, что придется жертвовать любимой работой, боялась, что придется надолго оставлять малыша на бабушек, нянь и т.д. Но, проанализировав этот год, заметила, что мы с Майклом вместе отработали около 15 разных проектов", - добавила ведущая.

Фото: instagram.com/reginatodorenko

С сыном Тодоренко посетила семь стран, снялась в рекламе и успешно продолжила заниматься любимой работой. "Успели "потягать тигра за хвост" на сафари, поймать волну с мамой на Бали, съесть итальянскую пасту на озере Гарда, первый раз увидели Черное море, Персидский залив и поплавали в Индийском океане..."

В заключение Тодоренко лишь добавила, что родив Майкла, сумела рассекретить этот "код да Винчи" - с детьми женщина успевает гораздо больше, чем без них.

  • Ранее Регина Тодоренко и Влад Топалов трогательно поздравили сына с днем рождения. 5 декабря Мише, которого родители называют на американский манер Майклом, исполнился годик.
  • Также телеведущая прокомментировала наркотическое прошлое своего мужа. Регина призналась, что родственники Влада советовали ей бежать от него, поскольку знали о его темном прошлом.

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