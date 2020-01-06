Ольга Сумская раскрыла секрет приготовления самой вкусной кутьи: все дело в необычном ингредиенте

В канун Рождества, 6 января, отмечается Сочельник или Святой вечер. Главным атрибутом праздника является кутья. Обожает готовить это блюдо и украинская актриса Ольга Сумская.

Своим фирменным рецептом артистка поделилась с поклонниками на странице в Instagram. Ольга готовит кутью из пшеницы, но говорит, что ее также можно варить из риса или булгура – получается не менее вкусно.

"Варим специальный быстрой варки сорт пшеницы до готовности (здесь важно не переварить!), отдельно запариваем сухофрукты (курага, изюм, кто любит - чернослив, груши, яблоки). Этот навар сохраняем. Также отдельно запариваем грецкие орехи, чтобы из них вышла горечь. Далее берем мак, заливаем водой, добавляем пару ложек сахара и варим 15 минут на малом огне, затем перетираем в ступке или мелем на мясорубке. Сваренную пшеницу (если не нашли, можно заменить булгуром, рисом) смешиваем с измельченными сухофруктами (перемолоть) и перетертым маком! Мед добавляем по вкусу. Если смесь сухая, долейте навар из сухофруктов", - поделилась Сумская.

Актриса добавила, что ее секретным ингредиентом являются ложка коньяка. По словам Ольги, такую кутью можно есть три раза в день всю неделю и не надоест.

В канун Рождества Олег Винник и Александр Пономарев подготовили украинцам сюрприз. Артисты вместе записали знаменитую праздничную колядку "Добрий вечір тобі, пане господарю!". Мужской дуэт разбавила бэк-вокалистка Винника Таюне.

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