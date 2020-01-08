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Начинается новая эпоха: артисты Mozgi Entertainment объединились для совместного новогоднего клипа

Музыканты подарили украинцам новогоднее настроение

среда, 8 января 2020, 18:18
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Артисты продюсерского центра Mozgi Entertainment записали новогоднюю песню "20s" и сняли яркий праздничный клип. В ролике появляются участники группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева и Позитив, певица Мишель Андраде, а также популярный бойз-бенд Mozgi.

Новогоднее видео появилось на официальном YouTube-канале продюсерского центра Потапа и Ирины Горовой. "Пусть ваши 20-е будут самыми-самыми-самыми! Merry Christmas and Happy New Year from MOZGI, Время и Стекло, Michelle Andrade", - сказано в описании к ролику.

Автором украиноязычного трека традиционно выступили Алексей Потапенко (Потап) и Алексей Завгородний (Позитив).

Пользователи сети с восторгом приняли песню-поздравление. "Очень крутая песня и клип шикарный. Сразу появилось новогоднее настроение", "Очень классно и атмосферно", "Очень круто! Мне понравилось!!! Начало 2020 идеально", - пишут комментаторы.

  • Украинская певица Джамала показала фото, сделанные накануне Рождества. Артистка устроила праздничную фотосессию на фоне елки, для которой позировала вместе с мужем и годовалым сыном.
  • Читайте также на theLime, где украинские знаменитости проводят зимние каникулы. Настя и Потап сбежали в Мексику, а MONATIK с семьей встретил новый 2020 год в Альпах.

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