Начинается новая эпоха: артисты Mozgi Entertainment объединились для совместного новогоднего клипа

Артисты продюсерского центра Mozgi Entertainment записали новогоднюю песню "20s" и сняли яркий праздничный клип. В ролике появляются участники группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева и Позитив, певица Мишель Андраде, а также популярный бойз-бенд Mozgi.

Новогоднее видео появилось на официальном YouTube-канале продюсерского центра Потапа и Ирины Горовой. "Пусть ваши 20-е будут самыми-самыми-самыми! Merry Christmas and Happy New Year from MOZGI, Время и Стекло, Michelle Andrade", - сказано в описании к ролику.

Автором украиноязычного трека традиционно выступили Алексей Потапенко (Потап) и Алексей Завгородний (Позитив).

Пользователи сети с восторгом приняли песню-поздравление. "Очень крутая песня и клип шикарный. Сразу появилось новогоднее настроение", "Очень классно и атмосферно", "Очень круто! Мне понравилось!!! Начало 2020 идеально", - пишут комментаторы.

