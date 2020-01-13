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Ренату Литвинову сбил автомобиль: актриса рассказала о своем состоянии

ДТП произошло в день рождения актрисы

понедельник, 13 января 2020, 11:43
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12 января в день своего 53-летия Рената Литвинова попала под машину. После того, как о ДТП написал ряд СМИ, российская актриса подтвердила информацию в своем Instagram.

Инцидент произошел в центре Москвы, на Тверском бульваре. На пешеходном переходе на Литвинову наехал автомобиль Mercedes, после чего ей потребовалась медицинская помощь.

"Не выходи из комнаты, не совершай ошибку, - написала актриса в социальной сети. - Всем, кто переживал - со мной уже все хорошо, меня действительно на пешеходном переходе сбила машина, которая совершенно не собиралась останавливаться. Доктор Теймур Кулиев оказал мне необходимую помощь и зашил подбородок. Меня сбили на пути в салон после пробежки - я была совершенно трезвая) единственное, что я сказала девушке, которая была за рулём: "Как Вам ни стыдно сбивать меня на пешеходном переходе, ведь у меня сегодня День рождения".

В комментариях поклонники поздравляют певицу с днем рождения и выражают ей свою поддержку.

"Почему вы оправдываетесь и пишите, что вы были абсолютно трезвая? Почему вы не пишете о водителе, была ли она в алкогольном опьянение или нет? Вина всегда водителя, и о состоянии трезвости водителя, в первую очередь, все должны сообщать, - пишут пользователи. - С днём рождения! Скорейшего заживления. Совсем не смотрят на дорогу…"

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