Ренату Литвинову сбил автомобиль: актриса рассказала о своем состоянии

12 января в день своего 53-летия Рената Литвинова попала под машину. После того, как о ДТП написал ряд СМИ, российская актриса подтвердила информацию в своем Instagram.

Инцидент произошел в центре Москвы, на Тверском бульваре. На пешеходном переходе на Литвинову наехал автомобиль Mercedes, после чего ей потребовалась медицинская помощь.

"Не выходи из комнаты, не совершай ошибку, - написала актриса в социальной сети. - Всем, кто переживал - со мной уже все хорошо, меня действительно на пешеходном переходе сбила машина, которая совершенно не собиралась останавливаться. Доктор Теймур Кулиев оказал мне необходимую помощь и зашил подбородок. Меня сбили на пути в салон после пробежки - я была совершенно трезвая) единственное, что я сказала девушке, которая была за рулём: "Как Вам ни стыдно сбивать меня на пешеходном переходе, ведь у меня сегодня День рождения".

В комментариях поклонники поздравляют певицу с днем рождения и выражают ей свою поддержку.

"Почему вы оправдываетесь и пишите, что вы были абсолютно трезвая? Почему вы не пишете о водителе, была ли она в алкогольном опьянение или нет? Вина всегда водителя, и о состоянии трезвости водителя, в первую очередь, все должны сообщать, - пишут пользователи. - С днём рождения! Скорейшего заживления. Совсем не смотрят на дорогу…"

Недавно в ДТП попала украинская певица Ирина Федишин. В автомобиль артистки на большой скорости влетел пассажирский автобус.

Певица MARUV поделилась фото после ограбления в центре Киева. Из ее машины украли сумку с документами и личными вещами.

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