Беременные и обнаженные: кто из знаменитостей не устоял перед модной фото-тенденцией

Снимками обнаженных знаменитостей уже давно никого не удивишь. Но другое дело - звезды, которые снимаются без одежды, будучи беременными. Подобные фото уже успели стать настоящим трендом в мире селебрити. И мы решили посмотреть, кто же поучаствовал в этом стихийном флешмобе.

Тренд сниматься в стиле ню, находясь в положении, появился уже достаточно давно. И он все еще не теряет своей актуальности. Кто-то видит в таких фото настоящую женскую красоту, кому-то же наоборот подобные снимки кажутся вульгарными и пошлыми. Как бы там ни было, многие звезды с удовольствием фотографируются обнаженными, демонстрируя свою беременность.

Одним из самых известных подобных фото стал снимок певицы Кристины Агилеры. Она появилась на обложке журнала Marie Claire в одной лишь легкой курточке, прикрывающей грудь.

Также на обложке другого издания, Harper's Bazaar, блеснула своими формами вечная конкурентка Кристины - Бритни Спирс. Она решила пойти дальше и не стала надевать на себя вообще ничего, кроме крупного колье.

Обложки с обнаженными звездами стали настоящим хитом. Для издания Vanity Fair позировала в свое время обнаженная Деми Мур, знаменитая актриса и бывшая супруга Блюса Уиллиса и Энтона Катчера.

Топмодель Синди Кроуфорд тоже не побоялась раздеться для обложки глянца. Издание W-Magazine сфотографировало красотку полностью голой.

Роскошная Моника Белуччи, будучи в положении, снялась для обложек Vanity Fair несколько раз. Одно фото показывает актрису абсолютно обнаженной и прикрывающей бюст руками. На другом Моника позирует в красивом белье и легком халате.

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Натали Портман - известная скромница мира кино. Но даже она не устояла перед популярным трендом на ню-фотографии. Звезда снялась для Vanity Fair, прикрываясь только легкой рубашкой.

Певица Шакира тоже продемонстрировала свои округлившиеся формы на снимке. Но она все-таки решила не обнажаться полностью и снялась в юбке и бюстгальтере кремово-золотого цвета.

Модель Victoria's Secret и супруга вокалиста группы Maroon 5 Бехати Принслу известна своей раскованностью. Девушке не привыкать сниматься в белье, поэтому для более яркого фото она решила позировать в одних джинсах.

Коллега Бехати, модель Кэндис Свэйнпоул, почти один в один повторила фотографию своей подруги. Правда, тут дело не в плагиате, а в том, что беременных "ангелов" Victoria's Secret снимал один и тот же фотограф.

А вот светская львица Ким Кардашьян не стала дожидаться профессиональной фотосъемки. Звезда привыкла позировать перед объективами камер в любом виде. И свое беременное фото красотка решила сделать сама. На нем Ким позирует полностью голой перед большим зеркалом. И только удачная поза не позволяет зрителю рассмотреть пикантные части тела звезды.

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