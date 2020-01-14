RU  UA

Лайм

Супермодель Бар Рафаэли родила третьего ребенка

У 34-летней израильской модели родился сын

вторник, 14 января 2020, 16:35
читати статтю українською

Израильская модель Бар Рафаэли, которая в 2019 году была одной из ведущих Евровидения, стала мамой в третий раз. У супермодели и ее супруга Ади Эзры родился сын.

О пополнении в семье 34-летняя красавица сообщила местному изданию The Jerusalem Post. "Большое спасибо доктору Ронит Корал за помощь во всех трех родах, прекрасной акушерке Бинт Сассон и всей больнице, где сегодня я стала мамой в третий раз", - сказала Бар в беседе с журналистами.

О третьей беременности Рафаэли объявила в середине июня прошлого года. Она разместила забавное видео, которое записала вместе с соведущим песенного конкурса Евровидение Асси Азаром. Модель также воспитывает двух дочерей - трехлетнюю Лив и двухлетнюю Эль.

Бар Рафаэли - одна из самых востребованных и высокооплачиваемых моделей в мире. Как и многие успешные супермодели Рафаэли сотрудничала с Victoria’s Secret. Кроме того, она дважды становилась самой сексуальной моделью по версии журнала Maxim.

Бар также известна, как бывшая девушка актера Леонардо ДиКаприо. Со звездой Голливуда она встречалась на протяжении четырех лет.

  • Участница десятого сезона вокального шоу "Х-фактор" на телеканале СТБ Юлия Бордунова стала мамой. 22-летняя девушка родила дочь, которую назвала Софией.
  • Американская актриса, звезда фильмов "Маска" и "Ангелы Чарли" Кэмерон Диас сообщила поклонникам радостную новость - она впервые стала мамой.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

загрузка...

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

Беременные и обнаженные: кто из знаменитостей не устоял перед модной фото-тенденцией

Какие звезды снялись без одежды, будучи в положении

Стивен Кинг высказался о расовом вопросе "Оскара" - разумеется, в сети теперь жара

Писатель Стивен Кинг поделился мнением по теме расовой дискриминации, в которой премию Оскар винят едва ли не каждый год

Леся Никитюк и ее обидчик снялись в совместном клипе: видео

Украинские телеведущие Леся Никитюк и Александр Педан записали совместную песню и клип.

загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Элина Иващенко

Я уже сталкивалась со звездной болезнью, меня заносило очень жестко - победительница шоу Х-фактор 10

Олег Драч

Пора покончить с образом страждущего украинца - актер фильма "Цена правды" об украинском кино

Sinoptik

Истории рок-звезд звучат круто, но реалии другие - группа Sinoptik о турах, алкоголе и новом составе

Виктория Булитко

Нам не дадут первое место - Виктория Булитко о финале "Танців з зірками"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: