Супермодель Бар Рафаэли родила третьего ребенка

Израильская модель Бар Рафаэли, которая в 2019 году была одной из ведущих Евровидения, стала мамой в третий раз. У супермодели и ее супруга Ади Эзры родился сын.
О пополнении в семье 34-летняя красавица сообщила местному изданию The Jerusalem Post. "Большое спасибо доктору Ронит Корал за помощь во всех трех родах, прекрасной акушерке Бинт Сассон и всей больнице, где сегодня я стала мамой в третий раз", - сказала Бар в беседе с журналистами.
О третьей беременности Рафаэли объявила в середине июня прошлого года. Она разместила забавное видео, которое записала вместе с соведущим песенного конкурса Евровидение Асси Азаром. Модель также воспитывает двух дочерей - трехлетнюю Лив и двухлетнюю Эль.
Бар Рафаэли - одна из самых востребованных и высокооплачиваемых моделей в мире. Как и многие успешные супермодели Рафаэли сотрудничала с Victoria’s Secret. Кроме того, она дважды становилась самой сексуальной моделью по версии журнала Maxim.
Бар также известна, как бывшая девушка актера Леонардо ДиКаприо. Со звездой Голливуда она встречалась на протяжении четырех лет.
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