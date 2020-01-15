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Рэпера Akon давно забыли всюду, но не в Африке - там у него есть теперь даже собственный город

О создании Akon City музыкант говорил еще в 2018 году

среда, 15 января 2020, 18:10
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Американский бизнесмен и филантроп, некогда популярный рэпер Akon (Алиам Дамала Бадара Эйкон Тиам) теперь может похвастаться собственным городом в Западной Африке, который также носит его имя.

Akon City - проект, полностью разработанный музыкантом для благотворительности и его экономика построена исключительно на криптовалюте AKoin. Расположился город на территории с площадью 2 тыс. акров (более 800 гектаров), которую в свое время рэперу презентовал глава Сенегала Маки Салл.

Как известно, Сенегал - родная страна музыканта. Из Западной Африки в США он перебрался в возрасте 7 лет. Последнее время Akon больше занимается бизнесом и благотворительностью в Африке. В 2014 году музыкант запустил проект Akon Lighting Africa и с помощью солнечных батарей содействовал проведению электричества в 18 стран Африки.

Ранее в своих интервью на вопрос о тратах на благотворительность Akon отвечал довольно просто - хранение миллионов на счетах пока в мире есть нуждающиеся люди он считает самым настоящим безумием. Вот и все.

Пик популярности рэпера пришелся на 2000-е. В то время он выпустил пару больших хитов, в их числе Smack That, Right Now (Na Na Na) и I Wanna Love You. За годы карьеры Akon сотрудничал с гигантами вроде Эминема и Snoop Dogg.

  • Ранее пикап Tesla Cybertruck сняли в новом клипе Трэвиса Скотта. Зрители очень ждали рэпчика от самого Илона Маска, но увы…
  • Ранее рэпер Канье Уэст объявил о планах баллотироваться в президенты США в 2024 году. При этом музыкант искренне удивился реакции общественности. Так и не поняв, почему эта новость вызвала массовые насмешки, Уэст даже пригрозил сменить имя.

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