Видел сон о смерти: известный музыкант рассказал, как справился с зависимостью и похудел на 60 кг

Американский рэпер и знаменитый продюсер Тимбалэнд, продвигавший Бейонсе, Джастина Тимберлейка, Рианну, JAY-Z, Дрейка, Мисси Эллиот и других успешных музыкантов, удивил сеть невероятной физической трансформацией. Музыкант избавился от лишнего веса и справился с зависимостью от опиоидов, о чем рассказал изданию Men’s Health.

В 2011 году после лечения корневого канала Тимбалэнд (Тимоти Мосли) получил рецепт на наркотические обезболивающие, и вскоре начал ими злоупотреблять. Будучи зависимым, он развелся с женой, перестал платить налоги, начал терять деньги, но чувствовал себя хорошо. Он не помнит, сколько таблеток в день принимал, но их было слишком много.

Вскоре Тимбалэнд начал прибавлять в весе, заболел преддиабетом, стал вялым, уставшим и потерянным.

"Мне снился сон о смерти, - вспоминает он. - Я видел себя с белым лицом".

Именно тогда он решил взять себя в руки и спастись ради троих детей. Одной из самых сложных вещей стал синдром отмены, и лишь мысли о детях помогали ему справиться с ломкой и сохранить разум. Затем на помощь пришел спорт. Тимбалэнд боксировал, приседал, работал над осанкой, прыгал со скакалкой, и очень скоро начал худеть. Через год занятий он сбросил 22 кг, а сегодня его прогресс дошел до 60 кг.

В рацион музыканта входит курица, лосось, овощи, 3,5 литра воды в день, также он отказался обработанных продуктов. Тимбалэнд продолжает тренировки и не собирается останавливаться на достигнутом.

"Я не чувствую себя завершенным. Не хочу когда-либо чувствовать это, иначе мой разум будет бездействовать. Богу нужно, чтобы я был трезвым, чтобы я мог видеть, что мне нужно, а не то, что я хочу", - говорит он.

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