Теперь блондинка: соблазнительная Ким Кардашьян удивила соцсети новым имиджем

Ким Кардашьян представила новую продукцию своего косметического бренда KKW Beauty, опубликовав в Instagram фотосессию в неожиданном образе. Жгучая брюнетка перекрасила свои длинные локоны в платиновый блонд и, по словам фанатов, стала похожа на русалку.

В комментариях поклонники звезды реалити-шоу и бизнесвумен расхваливают ее новый образ и сравнивают с другими знаменитыми красотками, которые экспериментировали со светлыми волосами.

"Чувствуется схожесть с Арианой Гранде", - пишут фолловеры Кардашьян. "Королева Бейонсе!" - отмечают другие.

Певицы Ариана Гранде (справа) и Бейонсе

Ким Кардашьян не впервые кардинально меняет имидж. В разные периоды она носила белые, пепельные, розовые, каштановые и голубые волосы.

Ранее Ким Кардашьян объяснила, почему стала одеваться скромнее. В Instagram ее откровенных фото ждут 152 млн подписчиков, но звезда решила стать более сдержанной.

Также Ким призналась, почему обратилась к суррогатному материнству. Оказалось, после рождения второго ребенка врачи отговорили ее от повторной беременности.

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