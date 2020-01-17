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Кайли Дженнер в обтягивающем трико похвасталась пышными формами и рассказала о тренировках

Кайли готовит фигуру к лету не жалея сил

пятница, 17 января 2020, 14:20
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Модель, бизнесвумен и самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер в Instagram порадовала поклонников соблазнительными фото. На них 22-летняя знаменитость позирует в причудливом трико рядом с роскошным внедорожником Mercedes AMG G63.

"Однажды два скорпиона сделали льва", - написала Кайли, ссылаясь на своих родителей Кейтлин (ранее - Брюса) и Крис Дженнер.

"А потом лев превратил себя в Барби", - пошутили фанаты.

"Хорошая подпись", - подметила ее старшая сестра Ким Кардашьян в комментариях.

В Instagram-историях Кайли также поделилась свежими видео из спортзала. На нем звезда в черных легинсах снимает свои пышные ягодицы и приподнимает топ, хвастаясь тонкой талией. Дженнер призналась, что уже готовит свое тело к лету.

"Тренируюсь каждый день, - написала Кайли. - Отправляемся в лето 2020!"

  • Ранее Кайли Дженнер подтвердила статус самой молодой миллиардерши в мире, став богаче на 600 миллионов. Ключом к успеху девушка называет популярность в соцсетях.
  • Смотрите на theLime, как выглядит автопарк Кайли Дженнер. В ее коллекции есть Rolls-Royce самых разных оттенков и великолепный Bugatti Chiron.

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Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: Кайли Дженнер

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