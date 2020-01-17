Разведенный Владимир Остапчук рассказал, как общается с детьми после расставания c женой

Украинский телеведущий и участник шоу "Танці з зірками-2019" Владимир Остапчук рассказал о том, как складываются его отношения с двумя детьми после развода с женой Еленой Войченко в октябре прошлого года.

"Сейчас видимся намного чаще, - сказал Остапчук в комментарии ТСН.ua - Вчера виделся, сегодня не могу, потому что занят, но завтра вечером мы планируем встретиться".

Телеведущий рассказал, что его дети и бывшая жена недавно вернулись в Украину из Канады.

"Два с половиной месяца были в Канаде, и в конце декабря вернулись, но есть планы, что они поедут туда снова, потому что Эмилия в первом классе. Она учится и тут и там, в двух школах, - говорит Владимир. - Мы Еленой, бывшей женой, решили, что отдадим ее и в ту, и в ту школу, чтобы она нормально адаптировалась к англоязычной среде".

В 2017 году Остапчук заявил об эмиграции в Канаду, и теперь его дети и бывшая жена живут на две страны.

"Эмилия - очень жизнерадостная девочка. Она уже такая принцесса, ей уже 6 лет, у нее уже подружки, свои дела. Я даже стучу в комнату к ней, перед тем как зайти. Сейчас ее отправили на коньки, буду ее возить. А вот с малым, которому 1,9 лет, конечно балуемся, он такой пухляш", - похвастался гордый отец.

Владимир Остапчук признался, что не верит в любовь до гроба и в отношения на всю жизнь. Примечательно, что интервью снималось до того, как ведущий объявил о разводе с женой.

Ксения Мишина ответила на слухи о романе с телеведущим Владимиром Остапчуком, который в ноябре 2019 года развелся с супругой. В конце того же месяца в соцсетях заговорили о том, что пару якобы видели вместе в Вене, и там они не скрывали своих чувств.

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